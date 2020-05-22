Госдума приняла пакет поправок о поддержке российского бизнеса в период эпидемии COVID-19. Он не такой, как обещал Путин

22.05.2020, 14:25, Новости дня

Госдума 22 мая приняла пакет поправок, которые должны поддержать российских предпринимателей в период эпидемии COVID-19. Поправки в несколько законов обещал бизнесменам в своих обращениях президент РФ Владимир Путин, в том числе самом первом обращении 25 марта, когда бизнес был отправлен на полуторамесячные вынужденные каникулы.

Среди принятых поправок:

закон о праве арендаторов недвижимости из числа мелкого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года.

закон об освобождении компаний от акцизов за апрель, май, июнь 2020 года;

закон об освобождении компаний от уплаты водного налога за второй квартал 2020 года;

закон об освобождении компаний от уплаты НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) за апрель, май, июнь 2020 года;

закон об освобождении компаний от уплаты единого сельскохозяйственного налога за первое полугодие 2020 года;

закон об освобождении от уплаты налога, который платится по упрощенной системе налогообложения за первое полугодие 2020 года,

закон об освобождении компаний от ЕНВД за второй квартал 2020 года;

закон об освобождении компаний от уплаты транспортного налога в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года,

закон об освобождении компаний от уплаты налога на имущество организаций с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года,

закон об освобождении компаний от земельного налога с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года (только в отношении объектов, используемых в бизнесе);

закон об освобождении компаний от налога на имущество физических лиц с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года,

закон об освобождении компаний от уплаты торгового сбора за второй квартал 2020 года.

Для компаний и ИП также установлен нулевой тариф страховых взносов в отношении выплат в пользу физлиц, которые начислены за апрель-июнь 2020 года. По фиксированным пенсионным взносам на 2020 год законопроект предлагает снизить в полтора раза выплату до 20 318 рублей (сейчас действует ставка 32 448 рублей).

Также пакет поправок предусматривает освобождение от НДС безвозмездной передачи имущества для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения COVID-19, если это имущество передается государству. Это касается в частности масок и других средств защиты, а также медицинского оборудования.

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Изначально Путин обещал компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам (кроме НДС) на 6 месяцев, а для микропредприятий – еще и отсрочку по социальным платежам. Но в таком виде закон принят не был. Поправка об аренде также была принята не в том виде, в каком планировалась.

Сначала предполагалось, что все арендаторы, чья выручка после начала пандемии упала более чем на 50%, смогут в одностороннем порядке без санкций и с возвратом обеспечительного платежа отказаться от аренды помещений. Но эта поправка не понравилась владельцам торговых центров.

В итоге законопроект был переписан в пользу арендодателей и под него попали только предприятия малого или среднего предпринимательства из отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. Но и в этом случае закон прописывает не полный отказ от аренды, а лишь уменьшение арендной платы на срок до одного года. Если же договор все-таки будет расторгнут, то обеспечительный платеж, который был уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит.

Также Путин ранее обещал каникулы для предпринимателей, которые взяли кредиты, но из-за эпидемии коронавируса не смогли их вовремя вернуть и полугодовой мораторий на банкротство компаний по заявлению кредиторов, а также на взыскание с них долгов и штрафов.