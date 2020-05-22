Все кушать хотят! – Пригожин кинулся спасать затравленного Тарзана

22.05.2020, 14:20, Разное

Пандемия коронавиурса и режим самоизоляции практически парализовали работу артистов. Певцам, актерам и прочим людям, зарабатывающим на искусстве, в настоящий момент приходится очень тяжело. потому что они потерпели убытки.

Иосиф Пригожин ознакомился с высказыванием Тарзана, который раскритиковал правительство за денежную поддержку пенсионеров, которые и так “сидят дома и получают пенсию”. Полностью соглашаться со словами мужа Наташи Королевой продюсер не стал. Однако Пригожин отметил, что артисты, действительно, остались без средств к существованию и поддержка со стороны государства в таком случае должна быть.

Иосиф понимает, что у всех сложилось впечатление, будто знаменитости – “жирующие люди”. Но это не так, заверяет он. Также Пригожин просит обратить внимание не только на известных артистов, но и других людей, которые связаны с искусством – оркестры, частные коллективы, танцовщики, пишет портал URA.RU.

“Когда артист становится брендом, он не работает один: его окружает огромное количество людей. Это огромная творческая команда 30-40 человек, где все кушать хотят”, – заметил Пригожин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 1:24 PST

По мнению продюсера, несколько месяцев артист сможет “прокормить” свой коллектив, однако потом средства в любом случае заканчиваются и наступает кризис.