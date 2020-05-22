Скандалы: Минская силиконовая долина

22.05.2020, 14:18, Разное

Для чего Гуцериеву- младшему понадобился не самый успешный белорусский банк и как это связано с криптовалютами

«Паритетбанк» стал еще одним бизнес-активом Саида Гуцериева в Белоруссии. Ранее он вместе с IT-предпринимателем Виктором Прокопеней инвестировал в местные высокотехнологичные проекты, в частности, первую на территории СНГ криптовалютную биржу Currency.com. Для чего младшему Гуцериеву понадобился не самый успешный белорусский банк и как это связано с криптовалютами, разбирался журнал «Компания».

«Силиконовая долина Восточной Европы»

Так назвали Республику Беларусь американские журналисты The Wall Street Journal после подписания Александром Лукашенко Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». Беларусь стала первой в регионе страной, узаконившей всё связанное с блокчейном, а также первым государством в мире, легализовавшим смарт-контакты. За 2018 год в Парке высоких технологий — специальном налогово-правовом режиме, обеспечивающем преференции IT-компаниям, — зарегистрировались около 200 компаний: за все предыдущие 13 лет действия режима таковых было 120. Говорили, что Михаил Гуцериев объяснил всю важность регулирования криптовалютной индустрии Александру Лукашенко, который после подписания декрета предстал в образе реформатора.

Отец Саида Гуцериева, владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, еще будучи президентом совместной российско-белорусской компании «Славнефть», смог наладить дружественные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Неукоснительное доверие» со стороны Лукашенко помогло российскому бизнесмену занять особое положение в Белоруссии. В частности, подконтрольная Гуцериеву-старшему компания «Славкалий» к 2023 году планирует достроить Нежинский горно-обогатительный комбинат, который станет крупнейшим в стране. Кроме того, Гуцериев неоднократно «выручал» Лукашенко: во время спора официального Минска с Россией по ценам на энергоносители именно компании Гуцериева поставляли нефть на белорусские НПЗ, чтобы не допустить их простоя.

Запуск же проекта Саида Гуцериева и его партнера Виктора Прокопени Currency.com — первой на территории СНГ криптобиржи — подтвердил серьезность ставки Минска на IT-сектор. Суммарные инвестиции составили около 10 млн $.

Однако, как заявил «Ко» вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров, сама биржа предоставляет более широкий спектр услуг, чем классическая криптобиржа «в том понимании, как мы обычно это видим, когда говорим о таких лидерах, как Binance».

Currency.com представляет из себя первую в мире полностью регулируемую государством биржу токенизированных активов. Это означает, что, помимо традиционных криптовалют, на бирже можно продавать и покупать токенизированные активы на сырье, акции, индексы, которые привязаны к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов.

«За прошедший год биржа показала неплохие результаты — ежемесячный оборот составлял несколько сот миллионов долларов, только за март там зарегистрировались более 25 тысяч новых клиентов. Это говорит о том, что этот сервис в Беларуси востребован», — считает Петров.

Удовлетворены результатами и инвесторы. Как рассказал «Ко» источник, знакомый с операционными результатами Currency.com, «динамика полностью устраивает инвесторов и менеджмент. Поставленные на первые месяцы работы цели достигаются и перевыполняются. Последние месяцы обеспечили большой приток новых клиентов: волатильность на финансовых рынках всегда повышает интерес к теме инвестиций».

Согласно информации самой биржи, по итогам 2019 года ее создатели рассчитывали достичь оборота в 1 млрд $. На июнь 2019 Currency.com смогла достичь оборота в 205 млн $, при этом доля российских пользователей криптобиржи составляла 27,3 %. В настоящее время Currency.com предлагает более 1500 активов, среди которых — и первые в мире токенизированные государственные облигации: на бирже представлены белорусские валютные гособлигации.

Всё ли так радужно?

Однако не все эксперты считают белорусскую криптобиржу безопасным местом для инвестиций. По мнению Элины Сидоренко, руководителя рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы РФ, «Беларусь поставила на криптовалюты как способ привлечения инвестиций в страну через краудинвестинг; тем не менее инициаторы развития цифровых финансовых платформ недостаточно детально проработали криптовалютные риски и в первую очередь — вопрос соответствия требованиям о противодействии легализации преступных доходов». Кроме того, из открытых источников становится понятно, считает Сидоренко, что Беларусь так и не смогла предложить системного подхода к отслеживанию криптовалютных транзакций и блокированию подозрительных операций.

«Получается, что, с одной стороны, через регламентацию статуса участника криптовалютного оборота часть финансовых транзакций выводится из серого сегмента в белый, с другой — объективно оценить объем криптовалютных поступлений на сегодняшний день никоим образом невозможно: публикации по теме носят чисто спекулятивный характер, а власти не отчитываются о том, насколько серьезны возникающие риски», — заявила Сидоренко.

Как считает Валерий Петров, именно для решения подобных проблем империя Гуцериевых и приобрела «Паритетбанк» — это может стать существенным толчком к развитию Currency.com: «И биржа, и банк имеют общих клиентов; соответственно, банк вполне может выступить маркетинговым агентом криптобиржи, так как это не противоречит законодательству, с одной стороны. С другой — при необходимости может стать источником необходимой ликвидности с точки зрения взаимодействия двух юридических лиц: ООО «Карренси Ком Бел» и самого банка. В этом случае биржа получит так необходимую ей финподдержку, а самое главное — повысит доверие от потенциальных клиентов, так как банк может выступать гарантом по ряду операций, проводимых биржей».

Синергия между биржей и банком в рамках взаимодействия двух юридических лиц, работающих на финансовом рынке, должна дать существенный эффект с точки зрения расширения рынка присутствия.

«Белорусские финансовые власти, в отличие от российских, видимо, лучше понимают, что криптовалюты нельзя регулировать так, как регулируются стандартные финансовые активы и фиатные валюты», — заявил Петров.

Стоит ли игра свеч?

С одной стороны, на данный момент россияне свободно могут торговать на Currency.com, так как для этого не существует никаких законодательных препятствий. Тем не менее, по мнению Валерия Петрова, в ближайшее время могут возникнуть трудности в случае принятия закона о цифровых финансовых активах «в той редакции, которую мы видели в конце прошедшего года». Если Центральный банк настоит на своем — и то регулирование, которое прописано в новом законодательном акте, будет принято, то это еще больше сократит возможности российских граждан по работе на криптовалютных рынках.

Как «призрачную» на данный момент оценивает доступность белорусских криптовалютных рынков для российских инвесторов Элина Сидоренко. В первую очередь потому, что россияне будут вынуждены как налогоплательщики подчиняться тем правилам, которые установлены в России.

Согласно рекомендациям Росфинмониторинга от 2016 года, криптовалютные транзакции признаются сомнительными. Это делает выход на криптовалютный рынок Белоруссии крупных российских компаний, особенно кредитных организаций, практически невозможным.

Кроме того, Парк высоких технологий не может на сегодняшний день обеспечить качественный вывод конвертируемых в фиат криптоактивов на национальные счета участников сделки.

Поэтому на данный момент очень привлекательные условия инвестирования оборачиваются множеством подводных камней, которые становятся очевидными только в момент выхода. Возможности транснациональных проектов мешает отсутствие четкой договоренности с Россией и другими странами ЕАЭС. Если они будут достигнуты (а пока мы к этому даже не приблизились), то, по мнению Элины Сидоренко, белорусская криптовалютная гавань будет более интересной для россиян.

Тем временем сами белорусы прекрасно понимают, что существует риск потери инвесторов из России, и поэтому уже сегодня биржа ориентирована практически на весь мир в соответствии с требованиями законодательств конкретных стран. Как считает Петров, опыт работы Сurrency.com показал, что легализация крипторынка, поддержанная государством, позволяет повысить доверие участников и привлечь в страну существенные инвестиции, и, с точки зрения РАКИБ, этому Россия могла бы поучиться у Беларуси.

Регуляторную основу для оборота криптоактивов в России не могут создать уже два года. Как ответил на вопрос корреспондента «Ко» председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, закон о цифровых финансовых активах наконец согласован и должен быть принят в мае во втором чтении.

По словам депутата, это вариант законопроекта предусматривает выпуск токенов, обеспеченных товарами, например сырьем. В результате в рамках информационной системы, или блокчейна, сформированного на основе этого закона, можно будет осуществлять реализацию стейблкойнов.

За скорейшее принятие закона выступает РСПП, а также представители бизнеса — например, компания «Норильский никель», — которая уже анонсировала запуск цифровой платформы по торговле токенизированными активами.

Комментируя положение криптодел в соседней стране, Аксаков сказал: «Насколько я знаю, в Белоруссии особо широкого развития эта разрекламированная идея не получила, хотя какая-то работа ведется».

Впрочем, настойчивый интерес, который проявляют в реализации этой идеи российские инвесторы, может свидетельствовать о высоких ставках.

Андрей Шляховский