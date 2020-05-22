Скандалы: «Мазерати» для свидетельницы

22.05.2020, 14:18, Разное

Новый поворот в конфликте соляного короля Черного и водителя Марусова

Любовница миллиардера Анна Малая найдена мёртвой в холодных водах Байкала. Убийство, суицид или несчастный случай? К последней версии склонялись следователи, но потом арестовали водителя содержанки. Лайф разбирался, почему после смерти иркутской красавицы пострадало множество людей, а странной, но главной свидетельницей обвинения перешёл в собственность ресторан погибшей.

Осенью 2018-го с утёса над Байкалом упала Анна Малая — известная бодибилдерша, бывшая эскортница, владелица нового ресторана в Иркутске и содержанка оренбургского соляного короля Сергея Черного. В ту роковую ночь Малая выпивала в Иркутске с подругой Алиной. Они веселились и переезжали из ресторана в ресторан, дегустируя дорогие вина. С ней рядом был личный водитель Влад Марусов, который контролировал, чтобы девушка не встряла в какую-нибудь историю. Уже под утро Анна закончила с выпивкой и решила подзарядиться энергией на байкальском курорте Листвянка. Любимым местом Анны был шестнадцатиметровый утёс у отеля «Голд», с которого периодически срывались люди и бились насмерть о прибрежные камни…

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Даже спустя долгие месяцы родные Влада не могут сдержать эмоций и слёз. Они уверяют, что дело сфабриковано. По словам подозреваемого, Малая упала с шестнадцатиметрового утёса в холодные воды Байкала, когда сам Влад Марусов задремал в машине. Вначале никто не заподозрил Влада в убийстве, и полицейские даже не взяли необходимые образцы эпителия из-под его ногтей, что требуется в таких случаях. Но уже через несколько месяцев Марусова арестовали и закрыли в СИЗО, где он сидит с февраля 2019 года.

Драка на похоронах с вопросами про секс

По словам источника Лайфа, когда Марусов пришёл на похороны проститься с Малой, Черный рассвирепел и набросился на него с кулаками. После смерти Анны миллиардер получил доступ к интимной переписке Малой и посчитал, что её водитель «залез к нему в постель«. По словам Влада, он тогда решил, что Черный на эмоциях, скоро успокоится и отойдёт. А пару ссадин и ушибов от влиятельного человека можно и пережить…

Но Черный всё настойчивее требовал у Марусова встречи и признаний в бывших отношениях с Анной. Под давлением Влад встретился с бизнесменом в ресторане. Он рассказывал потом сестре, что миллиардера больше беспокоили вопросы секса: как именно происходили соития, в какой форме, стонала ли девушка и сколько раз испытывала оргазм. Обстоятельствами гибели Черный не интересовался. Влад решил, что тот не в своём уме, это напугало его ещё больше. Марусов прекрасно знал от самой Анны, какие возможности есть у Черного…

Яхта, полная эскортниц, бороздит Байкал

По словам источника Лайфа, миллиардер остро отреагировал на смерть Малой, потому что считал Анну своей женой, несмотря на наличие официальной жены Елены и троих детей. История встречи Черного с Малой словно из сценария криминального сериала: в юности от безысходности Анна занялась эскортом, о чём сама рассказывала знакомым в откровенных беседах. И жарким летом 2012 года ей выпал шанс уйти из проституток в содержанки к состоятельному олигарху. Малая работала тогда на яхте, ходившей по Байкалу. На этом судне, по словам самой Анны, якобы отдыхали влиятельные люди — позапрошлый губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко и состоятельный бизнесмен из Оренбурга Сергей Черный, владеющий соляным заводом в Усолье-Сибирском.

Источник, со слов самой Анны, в подробностях рассказал Лайфу о сделке на судне. Во время развлекательной программы к гостям подвели молодых эскортниц, среди которых была и Малая. Девушка приглянулась Черному. Миллиардер пригласил Анну на разговор, оценил её внешние данные и ум, после чего выкупил у известного в Иркутске сутенёра Алекса Косса (Алексея Ленивцева) за сто тысяч рублей, сделав Анну Малую своей постоянной содержанкой.

Тайная жизнь содержанки

Возможно, уже с той самой встречи на яхте Черный содержал девушку и ни в чём ей не отказывал. И Анна жила «по-королевски», как она хотела. Малая могла в Париж улететь на завтрак, а вечером уже была в Питере на соревнованиях по бодибилдингу. Миллиардер приобрёл ей элитную квартиру в историческом центре Иркутска, автомобиль «порше» и даже дал денег на собственный бизнес — ресторан.

Содержанка миллиардера была своенравна, раскрепощена и не считала обязательным хранить ему верность. Но и в сторонних отношениях она не находила нужной близости и доверия.Тогда, вероятно, и появился Влад Марусов, которого незадолго до трагедии Анна наняла водителем и личным помощником. Влад с Анной были практически одногодками, и, чтобы Черный её не ревновал к молодому водителю, Малая якобы соврала ему, что нанимает гомосексуалиста.

Они познакомилась в Байкальске на горнолыжном курорте за несколько лет до трагедии. Молодые люди родились в одном городке — Усолье-Сибирском — и испытывали симпатию друг к другу. У них вполне могли быть отношения. Хотя сам Влад до сих пор в этом не признаётся, несмотря даже на всплывшую интимную переписку между ними.

Но у Черного была своя позиция на этот счёт. Он не только был убеждён в том, что Влад залез к нему в постель, но и имел необходимый финансовый и административный ресурс для того, чтобы карта легла правильно.

Колесо закрутилось

В один из октябрьских дней в строительном магазине Усолья, где работала мать Влада Ирина Марусова, появился Сергей Черный, да ещё и в компании местного влиятельного депутата. Ирина рассказывает Лайфу, что миллиардер начал требовать от неё оказать давление на сына, чтобы тот пришёл к нему, к Черному, «на покаяние«. В ином случае, как обещал Черный, «колесо закрутится». Мать Влада отказалась, и сразу после этого её уволили. Ничего личного, просто такие люди приходили, объяснил ей хозяин магазина.

В первый месяц после гибели девушки Влада в убийстве никто не обвинял. Но потом зазвучали претензии Черного в том, что Марусов похитил деньги Анны Малой, то есть его собственные деньги, вложенные в девушку. Суммы назывались в разное время разные. От четырёхсот двадцати тысяч до двух миллионов рублей. Звучало и двадцать миллионов. Поскольку Влад уклонялся от встреч и разговоров с миллиардером, под раздачу стали попадать его близкие. Анастасия Рягузова, сестра Влада, рассказала Лайфу, что одной из первых пострадала его девушка — Анна Перемыкина, которая в июне открыла в Иркутске собственный салон красоты:

— Черный загнал нас всех в клубок страха. У Анны Перемыкиной был свой салон. Анна продала свою квартиру в Усолье, чтобы открыть салон. Звонили родителям Анны ночью и говорили, что их дочь разбилась насмерть…

Рублёвый миллиардер Сергей Черный лично обходил и обзванивал родственников и знакомых Влада. В распоряжении Лайфа есть запись телефонного разговора Черного с Перемыкиной, в котором миллиардер обвиняет девушку в том, что та украла его деньги. По словам самой Перемыкиной, вскоре после этого разговора её салон красоты разгромили неизвестные. Незадолго до этого рядом появлялся сам Черный, который долго и эмоционально беседовал со знакомыми Перемыкиной, что зафиксировали камеры салона. Перемыкину терроризировали и дальше — то кинут в салон пакеты с навозом, то бутылку с зажигательной смесью, распугивая клиентов. Однако атаку на салон в Иркутске связали с известными в округе рэкетирами, так называемыми быковскими, и пока нет никаких прямых доказательств, что эти нападения совершены в интересах Черного.

Приятель Влада Марусова — фитнес-тренер Руслан Карагай — тоже отказался выполнять указания Черного, и, когда в один из дней он вёл ребёнка в детский сад, на него напали неизвестные и выстрелили несколько раз из травматического пистолета, повредив Руслану ягодицы. Бывшая приятельница погибшей Малой Оксана Сова на тот момент стала уже управляющей её рестораном Divine и активно обвиняла Марусова. Сова заявила в своих социальных сетях, что Карагая подстрелил ревнивый муж, с женой которого фитнес-тренер якобы спал.

Владик, не обманывай…

Начал звонить Владу и Алексей Ленивцев по кличке Алекс Косс, который, по словам источника Лайфа, и продал некогда Черному эскортницу Анну Малую за сто тысяч рублей. По некоторым данным, Косс был должен Черному денег и активно помогал преследовать Влада. Цель Косса, по его собственным словам, была одна — чтобы Влад пришёл к Черному и покаялся «перед батей». Запись телефонного разговора Косса с Владом также есть в распоряжении Лайфа.

— Владик, не обманывай! У каждого свои причуды, да… Вот на сегодняшний момент у тебя 105-я лежит, первая. При административном ресурсе Серёги, ты же прекрасно понимаешь, чем это для тебя закончится…

Косс упоминает в долгом напряжённом разговоре, что Влад снимал с карты Анны Малой деньги и переводил их на счёт своей невесты Анны Перемыкиной, которая, мол, и вложила их в свой салон красоты. Сам Влад объясняет, что у него не было другой карточки на тот момент. И снял он те самые четыреста двадцать тысяч, что переслала на карточку Малой его мать Ирина Марусова. И есть подтверждающие документы, и выписки со счетов.

Деньги — распространённый мотив убийства, а ты последний, кто видел погибшую, так Косс пояснял Владу, что речь уже не о том, как ему избежать тюрьмы, но чтобы свой срок Влад отбывал не как «опущенный»:

— Ты был с девчонкой, она умерла. Умерла от утопления, это показала экспертиза, ты последний был с ней в воде… Я тебе говорю, что тебя закроют, ты меня слышишь? Это вопрос времени, тебя посадят, вот я тебе сейчас говорю русским языком… Он (Черный. — Прим. Лайфа) не хочет тебя бить, он не хочет тебе отрубить палец или вырвать кадык, он хочет тебя посадить и чтоб тебя ближайшие восемь лет *** без вазелина в ***, ты понимаешь?

В долгой записи телефонного разговора Алекс Косс не стесняется в выражениях, но сегодня он уже сам в розыске. Совсем по другому делу…

О том, что Влад якобы гей, Черный, возможно, лично услышал от своей содержанки, когда она хитрила, нанимая очередного водителя и помощника по ресторану. А следователи потом обнаружили в телефоне Марусова фотографии с московских актёрских проб или съёмок в женских образах и макияже. Эти фото оказались у стороны Черного и тоже стали угрозой.

Доводы следствия

Прямых доказательств, указывающих на то, что Влад причастен к смерти Малой, на тот момент не было, и дело о смерти содержанки олигарха должны были закрыть ещё в октябре 2018-го. Первая следователь (Дарья Сиволозская) пришла к выводу о несчастном случае, но её уже саму стали обвинять в сознательном выгораживании Марусова. Спустя какое-то время Сиволозскую отправили в отпуск, а дело передали следователям Александру Миронову и Дмитрию Мазуренко.

Сергей Черный был признан потерпевшим по делу о смерти Анны Малой, а его интересы в деле представлял адвокат Рафик Файзулин. Адвокат упоминал, что в уголовном деле Марусова есть некие заключения экспертов, в которых указано, что у Малой были травмы и повреждения, полученные ещё при жизни, и что её тело могли волочить по земле. Файзулин уверяет, что в уголовном деле достаточно доказательств виновности Влада. Однако основным козырем обвинения послужили показания некой Алёны Сафиулиной, на основании которых Влада и посадили в СИЗО.

Свидетельница по Интернету

Как объясняет сторона потерпевшего (Черного), свидетельницу нашли в Интернете, разместив объявление с просьбой откликнуться постояльцев отеля в роковую ночь. На объявление вдруг ответила некая Алёна Сафиулина. Свидетельница показала, что была в районе пяти утра в отеле «Голд» и видела из окна, как молодой парень ссорился с девушкой.

Кроме слов самой Сафиулиной, ни одна другая деталь не указывает на то, что в ту ночь свидетельница ночевала в отеле «Голд». Её нет ни на записях камер, ни в бумажных или электронных документах. И даже её телефон в то утро в этом месте по биллингу не бьётся. Когда погибла Малая, на ресепшене работала администратор Виктория. Она только устроилась, и это была её третья или четвёртая смена. Виктория тоже так и не вспомнила Сафиулину, хотя в ту роковую ночь в «Голде» было немноголюдно — всего два-три постояльца.

Сама Алёна объясняла следствию, что в ту ночь просто забыла телефон. А номер в отеле сняла, дав администратору деньги на руки, поэтому фамилии Сафиулиной и нет ни в каких документах отеля. Администратор отказывалась подтвердить показания Сафиулиной. По словам источника Лайфа, в ноябре, после передачи дела о гибели Малой в новые руки, к ней домой пришёл следователь с обыском. Мать Виктории хотела позвонить адвокатам, на что следователь якобы вырвал у неё телефон, который Виктория хотела забрать. В результате потасовки у неё порвалась золотая цепочка на груди. Этим дело не закончилось — на Викторию завели уголовное дело, обвинив её в нападении на сотрудников полиции. Виктория рассказывает в телефонном разговоре (запись есть в распоряжении Лайфа) сестре Влада, почему она попала в такую передрягу.

— Да на том основании, что и брата вашего посадили тоже. Так и мне ходу не дают. Моих друзей предупредили, чтобы они со мной не общались. Мол, она по башке получит, а вы вместе с ней. Она же спала с Владом, поэтому его защищает… Просто уже сил нет… я не знаю, что с этим делать, — жалуется случайно угодившая под закрутившееся колесо иркутского «правосудия» девушка-администратор.

В настоящее время дело против администратора «Голда» не прекращено. Очередное судебное заседание назначено на 13 июня. Но Виктория продолжает быть свидетелем со стороны защиты в деле Марусова и свои показания не меняет.

Родные Влада в разговоре с Лайфом упоминают, что неоднократно обращали внимание следователей на все нестыковки и возможное давление со стороны миллиардера Сергея Черного. Но все эти доводы были проигнорированы. Следователь в присутствии адвокатов якобы даже высмеивал родных Марусова:

— Что, вам эта история не нравится? Ничего страшного, придумаем другую…

Свидетельница примеряет шубу и бизнес погибшей

Лайф внимательно изучил личность единственной свидетельницы. Алёна Сафиулина в чём-то копия Анны Малой, даже улучшенная. Они вполне могли быть подругами по фитнес-центру или даже вместе участвовать в сексуальных оргиях.

Номер телефона Сафиулиной попадается в давних объявлениях о продаже массажных салонов в Иркутске. Если взглянуть на её страницу в «Инстаграме», можно получить представление о её образе и интересах — они тематические: БДСМ, связывание, нетрадиционный секс. Так совпало, что после гибели Малой дела у Сафиулиной пошли резко в гору, теперь она позирует рядом с новеньким «мазерати», который подарил ей «мужчина мечты».

Но это ещё не всё — согласно базе «СПАРК-Интерфакс», Сафиулина является генеральным директором некоего ООО «Мишель», которому сейчас принадлежит тот самый ресторан, который собиралась открыть Анна Малая. Где при её жизни управляющим был Влад Марусов, посаженный на основании показаний Сафиулиной в СИЗО. Только теперь ресторан называется не Divine, а Michelle. Вывеска всё та же, буквы другие.

Согласно открытой базе «СПАРК-Интерфакс», после смерти Малой рестораном какое-то время управляла её знакомая, бодибилдерша Оксана Сова, которая тоже приняла самое активное участие в обвинении Влада Марусова, а потом Сова уже якобы перепродала убыточный ресторан Сафиулиной. В своих соцсетях Сафиулина пишет, что замужем… На суд она приходила в соболиных мехах, и, по словам источника Лайфа, на плечах свидетельницы красовалась шуба покойной Ани Малой. И всё это, конечно, может быть простым совпадением.

Кто такой Сергей Черный

Принадлежащий оренбургскому рублёвому миллиардеру Черному холдинг «Руссоль» — крупнейший производитель соли в стране, его выручка составляет около шести миллиардов рублей в год. Сергей Черный перестраховывается — его «Руссоль» формально находится в доверительном управлении кипрской компании Russalt Limited, тоже принадлежащей Черному.

Как раз в октябре 2018-го, когда заварилась вся эта каша, Сергей Черный получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его официальная супруга Елена Черная — владелица компании «Орбис», которой принадлежит ООО «Природа» — крупный региональный оператор по вывозу и утилизации коммунальных отходов в Оренбургской области. Черные — непростые люди.

Также СМИ упоминают о возможном стратегическом партнёрстве Сергея Черного с сыном экс-генпрокурора Юрия Чайки — Артёмом. Карьера бывшего уже генпрокурора долгие годы была связана с Иркутской областью. Может, поэтому именно ООО «ВСТПК» Артёма Чайки Росимущество передало за сравнительно небольшие деньги крупнейший в Сибири Тыретский солерудник. Сегодня ООО «ВСТПК» возглавляет некий Андрей Святошенко, который ранее трудился в структурах Черного. Тыреть находится недалеко от Усолья, где у Черного есть солевой завод. Черный и Чайка — вроде и прямые конкуренты, однако хранят между собой мир. Тырецкую соль даже можно найти в каталогах на сайте самой «Руссоли». По данным ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», на долю «Руссоли» и ООО «ВСТПК» приходится 95% всей российской соледобычи.

По понятиям мормонов

Малая рассказывала источнику Лайфа, что Черный является мормоном. Миллиардер дарил ей религиозные книги и брошюры, убеждая в истинности своей веры. И именно по мормонскому религиозному обряду Черный с Малой якобы стали мужем и женой. Но в некоторых других источниках говорится о Черном как о старообрядце. Мормоны — американская секта. Старообрядцы — представители русского христианства. Сам Черный, кажется, с виду традиционен и даже построил под землёй в шахте часовню из соли, посвящённую покровительнице шахтёров святой Варваре.

Лайф выяснил, что именно в Оренбурге существует уникальная община русских мормонов. По одной из версий, в шестидесятые годы так называемые хлысты (которых у нас часто обвиняли в распутстве) объединились со староверами беспоповцами, а после распада СССР вдруг решили, что они составляют единое целое с американской сектой «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Известно, что мормоны исповедуют многожёнство. Может, поэтому у Черного (если он, как утверждает источник Лайфа, является мормоном) вполне могли быть одновременно официальная жена Елена и другие жёны.

Оренбургские мормоны, кстати, известны крутыми нравами. Вот как их недавнее прошлое описывает писатель Сергей Ворон:

— Оренбургские мормоны умели стучать не только в дверь, но и в печень, почки, рёбра и лица. Наверное, единственная в России группировка, основанная на принципе единого вероисповедания…

В Оренбурге до сих пор на слуху ОПГ, которая так и называется — «Мормоны». Оренбург, как любили говорить местные бандиты, вольный город — здесь живут по собственным понятиям.

Самоотвод судьи и новый суд присяжных

Судьбу Влада Марусова должен был решить суд присяжных в феврале 2020 года. Как уверяет Лайф Анастасия Рягузова, присяжные были настроены положительно — исход слушаний мог бы сложиться для её брата вполне благополучно. Однако судья неожиданно взял самоотвод на том основании, что его жена ходит в один фитнес-клуб вместе с той самой Оксаной Совой, которая вместе с Алёной Сафиулиной проходит по делу свидетельницей…

В связи с эпидемией коронавируса судебные заседания перенесли на июнь. Только суд вправе решить судьбу Марусова и определить степень его вины. Быть может, суд признает его виновным. Но в любом случае непонятно, почему карта иркутского следствия ложится только так, как это выгодно соляному королю России. Черный «закрутил колесо», и противостоять его давлению можно, только предав широкой огласке все странные и спорные обстоятельства уголовного преследования Владислава Марусова. Лайф будет следить за развитием ситуации.

Станислав Сенькин