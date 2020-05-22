Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

22.05.2020, 14:16, Новости дня

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому предусматривается увеличение в два раза минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет, а также повышение максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декрета.

Госдума приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», передает ТАСС.

Документ был внесен правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.

Он был разработан для урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Законом предусмотрено увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет в два раза, с 3 тыс.375 до 6 тыс. 752 рублей. Также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 тыс. 504 рублей.

Также Госдума приняла закон, который позволяет малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора. Если в течение 14 рабочих дней с момента обращения сторонам не удастся договориться о снижении размера арендной платы или ином изменении условий договора, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор, передает РИА «Новости».

При этом расторжение договора аренды будет осуществляться без возмещения арендодателем убытков в виде упущенной выгоды арендодателю, но обеспечительный платеж останется у арендодателя.

Документ направлен на принятие дополнительных мер поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением коронавируса. Первоначальная его редакция предоставляла арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50% после введения режима самоизоляции, право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. При этом арендодатели должны были вернуть им обеспечительный платеж, если он был уплачен.

Однако против этого подхода выступили представители индустрии коммерческой недвижимости, в том числе торговых центров. При этом представители торговых сетей и другие арендаторы всячески поддерживали именно такую редакцию.

Госдума, взяв недельный тайм-аут, доработала ее, в том числе исключила норму о снижении доходов более чем на 50%.

«Это сбалансированное решение, а все остальные вопросы, которые связаны с возможным причинением убытков, решаются в обычном судебном порядке, предусмотренном Гражданским кодексом», – отметил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он отметил, что субъекты МСП получают право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Кроме того, Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году.

«Это условная сумма, которую государство перечисляет на счет и которую самозанятый может потратить на оплату тех налогов, которые ему предстоит уплатить. По существу, это очень серьезная налоговая поддержка государством по текущему году с тем, чтобы самозанятые могли продолжать свою деятельность», – сказал Макаров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что такую помощь к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых – на их счета поступит по 12 тыс. 130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.

Также Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат.