 

Уточнено число людей на борту разбившегося в Пакистане Airbus A-320

22.05.2020, 13:53, Новости дня

На борту разбившегося в Пакистане Airbus A-320 находились 103 человека, сообщил представитель национальной пакистанской авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» Абдул Саттар.

По данным представителя компании, на борту находились 95 пассажиров и 8 членов экипажа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Samaa.

Ранее сообщалось, самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с Международным аэропортом Карачи.

На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, а также пять пожарных бригад.

Очевидцы рассказали, что лайнер упал на жилой квартал. В результате падения самолета повреждены несколько домов. В этом районе отключилось электричество.

Pia Plane airbus 320 crash near karachi airport,hits 4 to 5 houses,91 passenger onboard.#planecrash pic.twitter.com/NtetVn0BzM

— Khurram Ansari (@khurram143) May 22, 2020  



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