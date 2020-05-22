 

Вооруженное столкновение с боевиками началось в Хасавюртовском районе Дагестана

22.05.2020, 13:48, Новости дня

Силовики ведут бой с боевиками в лесном массиве в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил источник в силовых структурах в пятницу.

«Произошел боеконтакт в лесном массиве между населенными пунктами Гоксув и Муцалаул», – сообщил информированный источник, не уточнив подробностей.

Он отметил, что, по оперативной информации, в розыске находились пять человек. Сколько из них засели в лесном массиве, пока не установлено.

Ранее в НАК сообщили, что группа боевиков обнаружена в Хасавюртовском районе Дагестана.

«В ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа бандитов», – передает ТАСС сообщение НАК.

Ранее в пятницу сообщалось, что сотрудники силовых структур Дагестана преследуют группу боевиков, обнаруженных в Хасавюртовском районе республики.



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