В Петербурге задержали участников массовой драки этногруппировок

22.05.2020, 13:48, Новости дня

Полицейские доставили в отдел девятерых предполагаемых участников драки с поножовщиной в январе в кафе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В январе в кафе на проспекте Художников в Санкт-Петербурге состоялась встреча, где собрались представители криминальных авторитетов из Закавказья для обсуждения раздела сфер влияния на рынке. В процессе возник конфликт, переросший в драку. В итоге двое мужчин были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«В рамках расследования 21 мая сотрудники уголовного розыска доставили в полицию для разбирательства девять человек – участников конфликтной встречи. Их возраст варьируется от 31 до 52 лет. Большинство из них ранее судимы», – сообщается на сайте МВД.

По данным пресс-службы, у одного из мужчин нашли «предмет, похожий на пистолет». У второго оказался поддельный паспорт. Расследование уголовного дела продолжается.