 

До конца года для омичей по нацпроекту купят 33 низкопольных троллейбуса

22.05.2020, 13:30, Новости дня

Троллейбусный парк Омска к ноябрю обновится на четверть. Благодаря поддержке губернатора Александра Буркова мэрия смогла получить софинансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего на федеральную субсидию по федеральной программе «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», которая является подпроектом «Безопасных  и качественных автомобильных дорог», претендовали 63 региона, заявки оценивались по 28 критериям, определяющим направление комплексного развития городского пассажирского транспорта. Омская область заняла четвертое место.

Как сообщили в мэрии, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки реализацию программы хотели отложить, но губернатор Омской области Александр Бурков лично обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, и субсидия для Омска была одобрена.

По словам Буркова, два года назад правительство региона и мэрия Омска начали планомерную работу по обновлению городского пассажирского транспорта.

«За это время наполовину обновили парк автобусов, в том числе за счет машин, работающих на безопасном для окружающей среды газомоторном топливе. Теперь наступила очередь обновлять троллейбусный парк. И в этом нам очень помог национальный проект. От состояния подвижного состава напрямую зависит комфорт и безопасность пассажиров. Поэтому мы и дальше будем развивать сферу городских перевозок, делая ставку на современный экологичный транспорт», – передает ИА «Омскрегион»
слова Буркова.

Как подчеркнула мэр Омска Оксана Фадина, федеральная программа позволит на четверть обновить троллейбусный парк. 

«Благодаря участию в национальном проекте мы сможем получить софинансирование – федеральную субсидию в размере 60% от стоимости транспорта. Остальные 40% погашаются на условиях лизинга. Отмечу, что сейчас в троллейбусном парке 135 машин. Износ многих из них приближается к 100%. Федеральная программа позволит нам за один год обновить четверть троллейбусного парка», – рассказала Фадина.

Департамент транспорта уже получил предложения от нескольких производителей троллейбусов. Планируется до 1 ноября закупить 33 современные низкопольные единицы электротранспорта. 



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