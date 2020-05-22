 

Microsoft пригласила всех в игру, выпущенную 30 лет назад

22.05.2020, 13:26, Новости дня

Знаменитая “Косынка” (Microsoft Solitaire), электронная версия популярного пасьянса, впервые была выпущена 30 лет назад. Эту дату разработчик игры, Microsoft, решил отметить, поставив рекорд по числу завершенных пасьянсов в день, и приглашает всех желающих сыграть именно сегодня. Причем можно использовать любую платформу – игра доступна не только в составе Windows 10, но и на iOS, Android и в виде онлайн-версии.

Как сообщили в компании, недостатка интереса к “Косынке” нет и сейчас. В игру, дебютировавшую в составе операционной системы Windows 3.0 в 1990-м году, ежемесячно играют 35 миллионов человек, а число ежедневно раскладываемых ими пасьянсов превышает 100 миллионов в день.

Исходно встроенный в Windows пасьянс не только помогал бороться с офисной скукой, но и выполнял функцию тренажера. “Косынка” ненавязчиво обучала пользователей ПК с архитектурой IBM PC, привыкших к командной строке, перетаскивать элементы интерфейса с помощью мыши.

“Косынка” поставлялась в комплекте с Windows на протяжении двадцати двух лет. В результате игра имела, вероятно, самое большое число установок в истории – более миллиарда. Пасьянс перестал быть неотъемлемой частью ОС только в Windows 8, вышедшей в 2012-м – тогда же приложение впервые заметно обновили, добавив пять новых режимов, ежедневные задания, онлайн-состязания через Xbox Live и даже возможность выбирать уровень сложности, пишет The Verge.

Написал код самого популярного компьютерного пасьянса стажер по имени Уэс Черри, а нарисовала карты дизайнер Сьюзан Кар. Исходно Черри добавил в игру “режим босса”, заменявший по нажатию клавиши карты на экране муляжом электронной таблицы. Но руководство заставило эту возможность убрать.

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Вести.Hi-tech



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