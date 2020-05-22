“Барселона” готова продать Тодибо английскому “Эвертону”

22.05.2020, 13:26, Новости дня

Игрок оборонительной линии молодежной сборной Франции и испанской "Барселоны" Жан-Клер Тодибо может продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе. 20-летний защитник, выступающий на правах аренды в немецком "Шальке-04", может оказаться в английском "Эвертоне".

Оборонец, который пока не пригодился основному составу "Барсы", интересует также итальянские "Интер" и "Рому", но гораздо больше шансов у Тодибо оказаться в английской премьер-лиге, сообщает издание Diario Sport. У "Ромы" нет финансовых возможностей на футболиста, а "Интер" выбирает из большого списка.

К слову, и "Шальке" готов был выкупить француза, но не может позволить себе сумму, которую обозначили руководители каталонского клуба: 25 млн евро плюс 2 миллиона в виде бонусов. "Эвертон" же, скорее всего, такие деньги потянет.