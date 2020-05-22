 

“Барселона” готова продать Тодибо английскому “Эвертону”

22.05.2020, 13:26, Новости дня

Игрок оборонительной линии молодежной сборной Франции и испанской "Барселоны" Жан-Клер Тодибо может продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе. 20-летний защитник, выступающий на правах аренды в немецком "Шальке-04", может оказаться в английском "Эвертоне".

Оборонец, который пока не пригодился основному составу "Барсы", интересует также итальянские "Интер" и "Рому", но гораздо больше шансов у Тодибо оказаться в английской премьер-лиге, сообщает издание Diario Sport. У "Ромы" нет финансовых возможностей на футболиста, а "Интер" выбирает из большого списка.

К слову, и "Шальке" готов был выкупить француза, но не может позволить себе сумму, которую обозначили руководители каталонского клуба: 25 млн евро плюс 2 миллиона в виде бонусов. "Эвертон" же, скорее всего, такие деньги потянет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / АвтоВАЗ задумался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

10.05 / Коронавирус унес жизни более 280 тысяч жителей Земли

01.05 / Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море

25.04 / Назван победитель седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

28.03 / Трамп обещал Европе аппараты ИВЛ

06.05 / Бэнкси отблагодарил врачей, сравнив их с супергероями

09.04 / Российские военврачи приняли первых пациентов с коронавирусом в Бергамо

14.05 / Спрогнозировано серьезное падение продаж легковых и коммерческих авто в России

14.05 / Вирусолог оценил сообщения о нетипичном симптоме «острого живота» при коронавирусе

22.04 / После незаконного митинга во Владикавказе возбудили дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска