Арендатор пруда застрелил семерых рыбаков из Киева

22.05.2020, 13:26, Новости дня

Семь человек погибли от рук арендатора пруда в Житомирской области Украины, который расстрелял своих завсегдатаев из охотничьего ружья, заявил пресс-служба региональной полиции.

Драма разыгралась в селе Новоселица Попельнянского района, где собрались восемь жителей Киева и арендатор пруда. Все они были хорошо знакомы и не раз встречались на этом месте. Однако на сей раз все пошло не так. Приятели выпили, шестеро гостей отправились спать в сарай на берегу, а двое остались за столом с Анатолием Захаренко, профессиональным охотником.

Около часа прогремели выстрелы. Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, мужчины поругались, и пьяный хозяин схватился за гладкоствольное ружье марки "Иж". Сначала он убил собеседников, а затем начал расстреливать спящих. Выжить удалось лишь одному мужчине — он успел убежать в лес.

"Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", — рассказала супруга задержанного Ольга.

По другой версии, погибшие, а среди них были служащие Нацгвардии, начали попрекать Захаренко за то, что тот пожаловался на вымогательство взятки со стороны начальника местного райотдела полиции и его задержали. В итоге хозяин пруда сорвался и открыл огонь.

Свою вину он уже признал, ему грозит вплоть до пожизненного срока.