 

Украина отсрочила строительство «Стены» на границе с Россией

22.05.2020, 13:16, Новости дня

Власти Украины решили отсрочить до 2025 года завершение проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией, сообщили в государственной пограничной службе страны.

В ведомстве пояснили, что решение о переносе сроков окончания строительства принято в связи с сокращением финансирования, а также увеличением стоимости материалов, работ и услуг, передает ТАСС.

«Реализацию проекта «Стена» планируется перенести еще на четыре года и завершить до 2025 года», – говорится в ответе погранслужбы на запрос украинской общественной организации StateWatch.

В 2014 году бывший премьер-министр Арсений Яценюк представил проект «Стена», который предусматривает строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. «Стена» является одним из самых дорогостоящих проектов Украины с тех пор, когда Яценюк был премьер-министром страны. 

Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен (около 150 млн долларов). Следователи национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали расследование хищения средств при реализации проекта «Стена» в марте 2016 года, а в 2017 году были задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.



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