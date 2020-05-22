От рюмочной в Твери до ЧОПа в Рязани

22.05.2020, 13:10, Разное

Как «Роснефти» преодолеть эффект Стрейзанд?

28 марта 2020 г. в РФ была зарегистрирована компания «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд руб. Компания полностью принадлежит Росимуществу. В тот же день «Роснефть» передала «Росзарубежнефти» свои венесуэльские активы, а взамен получила 9,6% своих акций, принадлежавших государству. Генеральным директором «Росзарубежнефти» стал Николай Рыбчук. По счастливой случайности человек с тем же именем и фамилией является членом совета ветеранов Анголы — страны, в которой в середине 1980-х служил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: Артем Коротаев / ИТАР-ТАСС

США как раз в марте 2020 года влупили по венесуэльскому диктатору и партнеру «Роснефти» Николасу Мадуро санкциями (там — торговля наркотиками и еще что по мелочи), и формально эта передача обосновывалась желанием «Роснефти» не попасть под связанные с Мадуро санкции.

Злые языки, впрочем, поговаривали, что дело не только в санкциях, но и в том, что состояние венесуэльской экономики сделало венесуэльские активы «Роснефти» весьма проблемными. В этом смысле щедрая оплата этих активов государством выглядела так же странно, как если бы вы пришли в супермаркет и на кассе вам бы заплатили за взятую колбасу. К тому же передача «Роснефти» 9,6% акций означала, что контрольный пакет «Роснефти» больше не принадлежит государству напрямую.

Странно, согласитесь, как-то: сколько раз нам объясняли, что государственная «Роснефть» собирает богатства российских недр из рук жадных частников под свои чистые руки, холодную голову и горячее сердце.

И вот собрали — и что? И куда вы, акции, удалились?

14 мая РБК опубликовал статью о еще более удивительном феномене. Оказывается, бывшие венесуэльские активы «Роснефти» оказались даже не на балансе Росзарубежнефти, а на балансе ее стопроцентной дочки — рязанского ЧОПа.

В статье сообщалось, что ЧОП «РН-Охрана-Рязань» был создан в 1999 году и зарегистрирован по адресу: Рязань, Южный промузел, д. 8, то есть по тому же адресу, по которому, как нетрудно заметить, располагается принадлежащий «Роснефти» Рязанский НПЗ. ЧОП долго принадлежал «Роснефти», и его уставной капитал составлял 250 тысяч рублей.

А 30 апреля 2020 года — через месяц после сделки «Роснефти» с «Росзарубежнефтью» — рязанский ЧОП тоже перешел под контроль «Росзарубежнефти», а его уставной капитал увеличился до 322,75 млрд рублей. Называлась статья РБК так: «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти».

После этого «Роснефть» заявила, что она подает на РБК в суд. Иска в РБК еще не получили, но пресс-релиз на сайте «Роснефти» выглядит удивительно. Согласно ему, утверждение РБК «ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки». Оно, по мнению авторов пресс-релиза, создало «впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, спровоцировав волну дезинформации».

Перед нами — поистине новое слово в судебной практике.

Из пресс-релиза следует, что компания «Роснефть» не оспаривает ни одного факта из публикации РБК. Она не оспаривает, что в Рязани есть ЧОП, зарегистрированный по адресу Рязанского НПЗ, что этот ЧОП перешел под контроль «Росзарубежнефти», а венесуэльские активы перешли к этому ЧОПу.

Она оспаривает впечатление, которое должно было создаться у читателя при чтении этой информации.

Ну конечно. Когда мы читаем, что рюмочная в Твери, простите, рязанский ЧОП становится владельцем актива, в который вложили около 8 млрд долларов, мы должны подумать, что это совершенно обычная сделка. Таких как грязи. Разве неизвестно, что именно в рязанских ЧОПах находятся лучшие специалисты по добыче нефти из битуминозных песков Ориноко?

Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Это — далеко идущий принцип. К примеру, убытки «Роснефти» за 1-й квартал 2020 года составили 156 млрд. руб. Почему бы «Роснефти» не подать в суд на РБК и за это утверждение? Ну и что, что оно содержится в ее собственной отчетности?

Публикация такого утверждения вводит в заблуждение общественность, заставляя предполагать, что «Роснефть» плохо управляется.

Незадолго перед этим «Роснефть» заявила, что подаст в суд на BBC за статью о том, что она выделяет млрд долларов на генетические исследования. Трудно сказать, что не устроило «Роснефть» в статье, особенно если учесть, что спустя несколько дней глава «Роснефти» Игорь Сечин на совещании у Путина не только публично подтвердил факт инвестиций «Роснефти» в генетику, но и попросил исключить эти инвестиции из налогооблагаемой базы.

Может быть, юристы «Роснефти» решили, что из чтения статьи может сложиться впечатление, что Путин, как китайский император У-ди, решил заняться проектом персонального бессмертия? Только инвестируют теперь с этой целью не в даосов, а в генетику.

Так или иначе, действия «Роснефти» представляют собой классический эффект Стрейзанд. Если кто-то и пропустил истории про рязанский ЧОП и генетику, то иск «Роснефти» точно привлечет к ним внимание.

Не сомневаюсь, что инвестиции «Роснефти» в генетику будут успешны так же, как ее инвестиции в Венесуэлу. А к «Роснефти» у меня есть предложение. Если компания не хочет, чтобы у публики создавалось (несомненно, ошибочное) впечатление, что сделка о выходе «Роснефти» из венесуэльских активов — мнимая, то ей стоит попросить не вешать эти активы на свой бывший рязанский ЧОП.

Юлия Латынина

Обозреватель «Новой»