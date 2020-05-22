В Казахстане ввели гендерную квоту – партийные списки теперь на 30% будут состоять из женщин и молодежи

22.05.2020, 13:08, Новости дня

Сенат Казахстана утвердил поправки в конституционный закон “О выборах в Республике Казахстан”. Они, в частности, вводят в избирательных партийных списках квоту не менее 30% для женщин и молодежи (до 29 лет).

В заключении профильного комитета говорится, что целью законопроекта станет “стимулирование участия женщин и молодежи в общественно-политических процессах”.

“Для чего это сделано? Это эволюционный путь с тем, чтобы мы, партии, мотивировали к тому, чтобы работать именно с этой категорией женщин и молодежи. Поскольку, как отметил глава государства, и мы видим международный опыт, их нужно привлекать работать сегодня”, – цитирует “Казинформ” слова вице-министра юстиции Казахстана Натальи Пан.

Чиновница добавила, что в политических партиях в Казахстане молодежь и женщины “представлены слабо”. “Поэтому пока мы вот таким путем идем. Потом политическая партия уже самостоятельно будет решать, какое количество мандатов отдать такой категории. Будет конкурентный выбор”, – добавила вице-министр.

Тридцатипроцентная квота для женщин законодательно закреплена и в Кыргызстане. Однако в парламенте страны никогда еще не достигали этого процентного соотношения. После ухода депутата-женщины на ее место зачастую приходит мужчина.

В 2019 году в Кыргызстане был принят закон, предоставляющий аналогичную квоту при избрании в местные советы. Однако активное участие женщин на местных выборах в прошлом году вызвало недовольство мужчин, которые даже направили обращение президенту страны.