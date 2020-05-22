“Открытые медиа”: сотрудники избиркомов с июня будут обходить дома и рассказывать о поправках в Конституцию, несмотря на коронавирус

22.05.2020, 13:08, Новости дня

Сотрудников участковых избирательных комиссий в Москве уже в начале июня отправят в поквартирный обход граждан: они должны будут рассказать жителям о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом пишут “Открытые медиа”, ссылаясь на источники в УИК.

К журналистам попала переписка в рабочих чатах членов избирательных комиссий нескольких административных округов Москвы. Сотрудникам УИК за поквартирный обход с 1 по 15 июня предлагают платить 30 тысяч рублей – из-за риска заражения коронавирусом. Длительность обходов меняется в зависимости от округа: в некоторых они продлятся до 17 июня, в других – до 20 июня.

Также в одном из чатов сообщили о новой официальной дате голосования по поправкам – 24 июня. Официально власти пока не подтверждали, что голосование состоится именно в этот день. Однако “Открытые медиа” отмечают, что обходы граждан обычно начинаются за месяц до выборов.

Голосование по поправкам к Конституции изначально было назначено на 22 апреля, но было перенесено ​из-за эпидемии коронавируса. Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина назвала 15 июня крайним сроком начала новой кампании за голосование по поправкам к Конституции. “Коммерсант” писал о двух возможных датах плебисцита – 24 июня и 8 июля. Источники РБК говорили, что голосование могут провести 24 июня вместе с парадом Победы.

Накануне стало известно, что ЦИК разморозил средства, выделенные на подготовку к голосованию по поправкам к Конституции, так как “эпидемиологическая обстановка в стране улучшается”. В ведомстве хотят начать печать материалов к новому голосованию, а также оборудовать места для голосования и провести другую подготовку к референдуму.

Главная поправка к Конституции (так называемая поправка “об обнулении” президентских сроков) даст возможность президенту Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года. Также в поправках к Конституции предлагается упомянуть Бога, обозначить русский язык как язык “государствообразующего народа”, определить брак как союз женщины и мужчины и запретить “фальсификацию истории”.