 

Штаб Навального в Мурманске распространил фейк о коронавирусе

22.05.2020, 13:08, Новости дня

Штаб блогера Алексея Навального в Мурманске разместил фейковую информацию о коронавирусе в регионе. За это координирующее работу штабов юрлицо должно быть оштрафовано на 3 млн рублей, информирует Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Авторы Telegram-канала сообщили, что 12 мая в Мурманске штаб Навального рассказал о якобы замурованной в квартире семье военного, которые удерживаются насильно дома в связи с коронавирусом.

Данная информация была официально опровергнута.

«Как сообщили в Северном флоте, по указанному штабом адресу проживает семья мурманского офицера, в которой нет зараженных, также никто не помешался на карантин, не «замуровывался» и не удерживался дома», – указывают авторы канала.

Отмечается, что распространение подобных фейков влечет за себя серьезные штрафы. Так, сотрудники штаба должны понести ответственность и выплатить штрафы от 30 до 100 рублей, а Фонд защиты прав граждан «Штаб» в качестве юридического лица штабов Навального должен получить штраф до 3 млн рублей в соответствии с КоАП.

Напомним, в апреле блогер Илиас Меркури заявлял, что сторонники Навального пиарятся на ситуации с коронавирусом.



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