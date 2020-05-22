 

Названо число находившихся на борту разбившегося в Пакистане самолета пассажиров

22.05.2020, 13:08, Новости дня

Представитель национальной пакистанской авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» Абдул Саттар подтвердил крушение самолета авиакомпании рядом с аэропортом Карачи.

По данным представителя компании, речь идет об Airbus A-320, перевозившем 90 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dawn.

Ранее сообщалось, самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с Международным аэропортом Карачи, число жертв уточняется.



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