Названо число находившихся на борту разбившегося в Пакистане самолета пассажиров

22.05.2020, 13:08, Новости дня

Представитель национальной пакистанской авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» Абдул Саттар подтвердил крушение самолета авиакомпании рядом с аэропортом Карачи.

По данным представителя компании, речь идет об Airbus A-320, перевозившем 90 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dawn.

Ранее сообщалось, самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с Международным аэропортом Карачи, число жертв уточняется.