 

Николай Коляда заявил о готовности закрыть свой театр на Урале

22.05.2020, 13:08, Новости дня

Николай Коляда готов закрыть свой театр с 1 июня из-за отсутствия денег на зарплаты актерам, сообщил драматург, комментируя заявление главы регионального минкульта Светланы Учайкиной о поддержке культурных учреждений региона.

«Мы еженедельно проводим мониторинг, задержки по выплатам зарплат [в государственных и муниципальных театрах] нет. «Коляда-Театр» получил 3 миллиона на проведение Коляда-Plays в ноябре, средства отправлены уже месяц назад», – передает URA.RU слова Учайкиной.

Министр культуры заявила, что у ведомства «нет формы поддержки» для актеров частных театров, которые не трудоустроены там, а работают по трудовым договорам.

Драматург Николай Коляда заявил, что грант не поможет театру в условиях коронавируса, потому что эти средства могут быть использованы только на подготовку Коляда-Plays в ноябре.

«Нам дали денег на фестиваль в ноябре, а будет ли существовать театр в ноябре? [Глава минкульта Светлана], Учайкина говорит, что все в порядке. А что в порядке? До 1 июня у нас есть деньги, потом закрываемся – и открывайте тут, что хотите. Я 19 лет я строю этот театр, он ездит по всему миру, прославляет регион. Я не нужен области? Пусть никто не помогает, я закрою театр. Скажу актерам – «до свидания, идите грузчиками в Магнит», – сообщил Коляда.

Он также раскритиковал тезис министра о том, что актеры могут встать на биржу труда: «Нужна тысяча бумажек, чтобы [уволенным актерам] встать [на биржу труда]. Жрать им хочется сейчас. А выплата будет когда? Через два-три месяца», – сообщил драматург.

Напомним, ранее Коляда назвал ограничительные меры «поразительной, невероятной, немыслимой» аферой и пообещал не снижать драматургического накала.



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