Звезда сериала “Садовое кольцо” Анатолий Белый предложил лечить домашних тиранов
22.05.2020, 13:06, Разное
На Первом канале транслируется детективный сериал “Садовое
кольцо”. Главные роли в теленовелле сыграли Анатолий Белый и Мария Миронова.
Артисты воплотили в жизнь образы непонимающих друг друга мужа и жены.
В сериале затрагивается тема домашнего насилия, а часть
сюжета связана с центром реабилитации женщин от него пострадавших. По словам
Анатолия Белого, он решительно осуждает мужчин бьющих своих жен, дочерей,
сестер или подруг. “Для меня домашнее насилие – это потеря человеческого облика”,
– говорит звезда сериала “Садовое кольцо”.
Артист уверен, что абьюзеров – людей, которые совершают
насилие по отношению к близким, надо в прямом смысле лечить. С психологическими проблемами домашних тиранов под силу справиться только специалистам.
Белый полагает, что проблема домашнего насилия
свидетельствует о болезни общества и ее надо решать. Боле того, по словам артиста, никто до конца не осознает реальное положение дел
и весь ужас происходящего.
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Актер сериала “Садовое кольцо” подчеркнул, что в его личной
жизни были разные ситуации, однако поднять руку на женщину ему и в голову не
приходило. Для знаменитости такое поведение – табу. Эту установку Анатолию внушила мать еще в детстве.
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