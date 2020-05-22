 

Звезда сериала “Садовое кольцо” Анатолий Белый предложил лечить домашних тиранов

22.05.2020, 13:06, Разное

На Первом канале транслируется детективный сериал “Садовое
кольцо”. Главные роли в теленовелле сыграли Анатолий Белый и Мария Миронова.
Артисты воплотили в жизнь образы непонимающих друг друга мужа и жены.

В сериале затрагивается тема домашнего насилия, а часть
сюжета связана с центром реабилитации женщин от него пострадавших. По словам
Анатолия Белого, он решительно осуждает мужчин бьющих своих жен, дочерей,
сестер или подруг. “Для меня домашнее насилие – это потеря человеческого облика”,
– говорит звезда сериала “Садовое кольцо”.

Артист уверен, что абьюзеров – людей, которые совершают
насилие по отношению к близким, надо в прямом смысле лечить. С психологическими проблемами домашних тиранов под силу справиться только специалистам.

Белый полагает, что проблема домашнего насилия
свидетельствует о болезни общества и ее надо решать. Боле того, по словам артиста, никто до конца не осознает реальное положение дел
и весь ужас происходящего.

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Публикация от Анатолий Белый (@abeliy72) 15 Май 2020 в 10:48 PDT

Актер сериала “Садовое кольцо” подчеркнул, что в его личной
жизни были разные ситуации, однако поднять руку на женщину ему и в голову не
приходило. Для знаменитости такое поведение – табу. Эту установку Анатолию внушила мать еще в детстве.



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