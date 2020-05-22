Милош Бикович остроумно прокомментировал эротичное фото Дианы Пожарской

22.05.2020, 13:06, Разное

В популярной теленовелле “Отель “Элеон” Диана и Милош

сыграли влюбленных Пашу и Дашу. Артисты так органично смотрелись вместе, что многие

поклонники теленовеллы решили, дескать, они составляют пару и в реальной жизни. Между

тем Пожарская и Бикович просто друзья.

Так накануне Милош иронично прокомментировал свежее фото в

соцсетях Дианы. На опубликованном снимке актриса эротично лежит на полу. Знаменитость

облачена в черное боди. На ее ножках можно заметить элегантные

лодочки.

Сама Пожарская никак не прокомментировала пост. Тем временем

Милош Бикович поупражнялся в остроумии. “Встань, пожалуйста. Не надо лежать,

ведь простудишься”, – написал актер, а после добавил, что волнуется за подругу.

Диане пришлось ответить:” ” 😂😐 Не могу… Не

хочу. Буду лежать”.

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Публикация от Диана Пожарская (@dianapozharskaya) 19 Май 2020 в 10:47 PDT

Напомним, после выхода на экраны сериала “Отель “Элеон”

поползли слухи о романтических взаимоотношениях актеров Милоша Биковича и Дианы

Пожарской. Сплетни не получили своего подтверждения, ведь у актрисы крепкий

брак с режиссером Артемом Аксененко. Отметим, что на момент съемок теленовеллы серб

Бикович тоже был несвободен. Тогда знаменитость встречалась с землячкой Барбарой

Таталович.