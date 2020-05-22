Скандалы: Не Петров день

22.05.2020, 13:01, Разное

Следователи вчинили окончательное обвинение топ-менеджерам крупнейшего автодилера «Рольф»

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение Анатолию Кайро, директору департамента развития бизнеса крупнейшего в России автодилера — группы компаний (ГК) «Рольф». Топ-менеджер обвиняется в незаконном выводе за границу почти 4 млрд руб. Следствие считает, что сделка, в которой участвовал господин Кайро, была осуществлена в интересах уехавшего в Австрию и имеющего гражданство этой страны основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова.

Следователь главного следственного управления СКР Юрий Скирденко предъявил 43-летнему Анатолию Кайро в окончательной редакции обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Помимо него и господина Петрова фигурантами этого дела являются проживающая сейчас в Испании бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор офшора Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия. Все трое объявлены в международный розыск, поэтому расследование в их отношении было выделено в отдельное производство.

В основу этой истории легла сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 938 210 000 руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк. Гендиректором ЗАО «Рольф Эстейт» на тот момент являлся как раз господин Кайро.

При этом, как следует из материалов, поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт сотрудника ФСБ, в котором сделка в интересах основателя ГК Сергея Петрова оценивалась всего в 200 млн руб.

Находящийся с самого начала расследования под домашним арестом Анатолий Кайро своей вины в инкриминируемом деянии не признает.

При этом его защита предъявленное в окончательной редакции обвинение называет еще «более абсурдным, поскольку признаков преступления в нем стало еще меньше». «Отмечу, что подложные документы мой подзащитный не изготавливал, сделка была совершена в соответствии с требованиями гражданского и налогового законодательства. По моему мнению, в уголовную плоскость это дело перевели искусственно,— заявила “Ъ” адвокат господина Кайро Анжела Гламаздина.— Совершенно очевидно, что следствие абсолютно необоснованно вмешалось в законные гражданско-правовые отношения».

Такой же точки зрения придерживается и Сергей Петров. «Я уверен в невиновности Анатолия Кайро и полагаю, что идущее расследование резко негативно отразится на бизнес-климате в стране. Это серьезная и так и не решенная проблема, когда правоохранительные органы вмешиваются в гражданско-правовые сделки, как это произошло в нашем случае»,— заявил “Ъ” господин Петров. По словам основателя ГК «Рольф», в последнее время он вел переговоры о продаже своего бизнеса, но из-за пандемии коронавируса этот процесс был приостановлен.

Отметим также, что в самом «Рольфе» отрицают наличие какого-либо ущерба, а саму финансовую операцию, которая легла в основу уголовного дела, называют вполне легитимной.

По словам представителей компании, целью сделки по купле-продаже акций и последующего слияния ЗАО «Рольф Эстейт» и ООО «Рольф» было «упрощение структуры холдинга для большей прозрачности его деятельности».

В ближайшее время Анатолий Кайро и его адвокаты должны приступить к ознакомлению с собранными следствием материалами. Делать это бизнесмен будет, находясь под домашним арестом: в четверг решением Басманного райсуда Москвы соответствующая мера пресечения ему была продлена до 25 июня.

Олег Рубникович, Владислав Трифонов