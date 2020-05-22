 

Мнение: О внезапно определившемся сменщике Путина

22.05.2020, 12:59, Разное

Политолог-ванга Валерий Соловей дозированно слил пролил бальзам в уши всем недовольным. Мол, времени у президента РФ Владимира Путина осталось совсем мало. От силы – год. И хотя сам лидер ещё верит, что вот-вот найдётся волшебная пилюля, за которой он, как в сказке, отрядил своих дочерей, часики ти́кают очень громко. Для окружения – тоже.

А это значит, что вопрос преемника или сменщика, независимо от того, хочет ли прямо сейчас определить его кандидатуру нынешний хозяин Кремля, или нет, со всей остротой вклинился в политическую повестку дня. Более того, похоже, тут уже кое-что определилось. Или, точнее, кое-кто определился…

Бывший охранник Владимира Путина и нынешний тульский губернатор Алексей Дюмин внезапно сделал сильный ход в опасной игре «Если бы выборы президента России прошли послезавтра…». Человек, которого многие уже давно записали в преемники, похоже, определился сам. И зашёл с беспроигрышного козыря.

Несколькими днями раньше в Туле разгорелся медицинский скандал. Юная медсестра из-за жары в больнице чуть-чуть отошла от дресс-кода и надела защитный костюм, необходимый для работы с ковидными больными, не на халат, как обычно, а прямо на купальник. Увы, тот очень быстро взмок от пота и стал просвечивать.


Фото © Тульские новости.

Хотя от пациентов жалоб не поступало, медицинские власти Тулы объявили героине снимка дисциплинарное взыскание. Что вызвало волну возмущения в соцсетях.

И вот, как сообщает КТРК «Тула», в ситуацию вмешался «Deus ex machina». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин связался с медсестрой инфекционного госпиталя областной больницы, которая вышла на дежурство в купальнике под прозрачным защитным костюмом, и поддержал её. Более того, поблагодарил за добросовестную работу и её, и всех медиков в её лице.

Нет сомнений, что этот ход Алексея Дюмина, отвечающий всем традиционным русским архетипам, стереотипам и мечтам о грозном, но справедливом начальнике, возымеет сильное электоральное действие. При этом ни один чиновник – даже тот, кто заказал вместо защитной медицинской одежды дешёвые малярные комбинезоны, – не пострадал. Что иллюстрирует глубокое понимание губернатором неписаных правил игры вкупе со строгой приверженностью им. Это лишь добавляет ему очков: новый #Сталин, пожалуй, не нужен.

Впрочем, впереди главный тест на преемство: а не фальстарт ли подобная PR-кампания?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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