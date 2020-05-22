Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан

22.05.2020, 12:53, Новости дня

Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Сейчас минимальное пособие на первого ребенка составляет 1,5 тыс. рублей, на второго и последующих детей – 3 тыс. рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6 тыс. 752 рублей. Помимо этого, максимальный размер пособия о уходу за ребенком повышается с 6 до 13 тыс. 504 рублей.

Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат в 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

«Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент РФ предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания. Предложенная президентом материальная помощь должна быть доведена до всех семей», – передает РИА «Новости» слова первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

Закон содержит и другие нормы, в том числе с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки исключается необходимость проведения Всероссийской переписи населения до 1 января 2022 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 16 мая правительству РФ президентом Владимиром Путиным было поручено в ближайшее время решить вопросы, касающиеся выплат на детей.