Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили показали фото подросших детей в честь их дня рождения

22.05.2020, 12:50, Разное

Пусть Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили не сохранили брак, но сохранили теплые отношения ради своих общих детей – Нины и Вани. Вчера они отмечали день рождения: 21 мая наследникам знаменитостей исполнилось, соответственно, 9 и 7 лет. В честь этого события счастливые родители поделились снимками именинников – на фото, опубликованном Надеждой, Нину и Ваню, пожалуй, впервые можно хорошо рассмотреть.

Нина и Ваня в объективе Надежды МихалковойТолько 21 мая в 8:30 утра может раздаться телефонный звонок со словами: “Доброе утро, это капитан Америка, ну что? Начнем квест?” Самый счастливый день – день рождения Нины и Вани. Как говорит Ваня: “Люблю до неба и там ещё маааленькое отверстие и вот даже выше него”. Лучше описать мою любовь к вам у меня не получается! И спасибо, что нас с папой держите в тонусе, скучать не приходится) С Днем рождения, Нина и Ваня!- написала в Instagram Надежда, которую в поздравлении поддержал и Резо:

Перебирал миллион предложений, думал, что написать, но ни одно слово не сможет вместить всю полноту моих эмоций. Спасибо, что делаете меня счастливым. Берегите друг друга, маму и папу, любите своё дело, своих друзей, не завидуйте, слушайте хорошую музыку, читайте книжки, не подражайте, не обижайте, оставайтесь такими же свободными, жизнерадостными, любознательными! Помните, все получится, главное – верить и трудиться. Папа всегда с вами! С Днем рождения!

Нина и Ваня в объективе Резо ГигинеишвилиНапомним, дети Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили Иван и Нина родились в один день с разницей в два года: дочь появилась на свет 21 мая 2011 года, а сын в этот же день в 2013-м. Сами Резо и Надежда развелись в 2017 году. После развода младшая дочь Никиты Михалкова все свое время посвящает детям и работе в кино в качестве режиссера.

Надежда Михалкова с детьми Резо Гигинеишвили с детьми