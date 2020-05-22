Индейка Моники, трайфл Рэйчел и печенье бабушки Фиби: выходит книга рецептов по мотивам сериала “Друзья”

22.05.2020, 12:50, Разное

Еще в феврале было объявлено, что спустя 15 лет после выхода последней серии “Друзей” легендарная шестерка – Росс, Фиби, Чендлер, Рейчел, Моника и Джо – вернется на экраны. Компания HBO Max пообещала поклонникам специальный эпизод, а Variety дополнили, что он будет состоять из проницательных интервью с актерами. Однако коронавирус внес коррективы в эти планы, съемки заморожены минимум до конца лета, дата выхода эпизода – неопределенная, но расстраиваться рано. Специально для фанатов была создана “Официальная кулинарная книга” по мотивам легендарного проекта. Свет она увидит уже 22 сентября, а пока же доступна для предзаказа на Amazon за 29,99 долларов.

Обложка книги Чендлер и Моника в сериале “Друзья” Рэйчел готовит свой знаменитый трайфл Рэйчел, Чендлер и слишком вкусный чизкейк Чендлер и Джо

В книгу вошли более 90 рецептов, которые подойдут и таким профессионалам “вкусного” дела, как Моника Геллер, и тем, кто готовится начать свой кейтеринг-бизнес, как Фиби Буффе, и тем, кто умудряется испортить даже самое простое блюдо, как Рэйчел Грин, ну и просто тем, кто любит еду так же сильно, как Джо Триббиани. В сборнике фанаты найдут идеи для закусок, основных блюд, десертов и напитков, в числе которых и такие знаковые, как индейка от Моники, трайфл от Рэйчел, сэндвич Росса, печенье от бабушки Фиби и многое другое. Кроме того, каждый рецепт сопровождается указанием на эпизод, в котором это блюдо было упомянуто.

Страница из книги

Напомним, сериал “Друзья” выходил на экраны с 1994 по 2004 год, за это время было снято 10 сезонов и в общей сложности 236 эпизодов. Завершение сериала стало концовкой целой эпохи для канала NBC и для всего американского телевидения. По оценке журнала Forbes, в 2004 году Дженнифер Энистон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, стала самой влиятельной медиазвездой в мире. Сериал продолжает приносить доход и после закрытия – за счет повторных показов.

В то время я очень много снималась, поэтому даже не успевала ностальгировать и скучать. Я не думаю, что профессиональный опыт в “Друзьях” может сравниться с каким-либо еще. Если я соберусь куда-то вернуться, то только если захочу. “Друзья” – это как трех-четырехчасовая пьеса для смеха и веселья. Так как продюсеры сериала не хотят снимать продолжение и в том числе полнометражный фильм, то и мы, актеры, не будем, – вспоминала Энистон в одном из интервью.