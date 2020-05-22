Выход США из Договора по открытому небу ещё больше ослабит контроль над вооружениями

22.05.2020, 12:50, Новости дня

Трамп не первый в американской администрации задумался о выходе из договоров по контролю над вооружениями, пишет Stratfor. Однако хотя на то у США есть причины, отказ от соглашений вроде Договора по открытому небу будет иметь последствия и приведёт к сокращению доверия и сотрудничества между Россией и США.



Reuters

Дональд Трамп объявил о своём намерении выйти из Договора по открытому небу. Произошло это на фоне сообщений об ограниченном продлении договора СНВ-III, и всё вместе это ведёт к разрушению глобальной системы по контролю над вооружениями, пишет Stratfor.

По словам автора статьи, отказ от разных договоров по вооружениям — это и индикатор, и причина дальнейшего сокращения доверия и сотрудничества между США и Россией. Похожие негативные тенденции существовали во времена холодной войны, но тогда они сменились возрождением договоров.

Сегодня одна из ключевых проблем — отсутствие в этой системе Китая. Хотя ядерный арсенал у него невелик, его подъём как военной державы, технологический прогресс как в стратегических, так и в обычных вооружениях изменил действительность и вывел систему за пределы биполярности.

Как отмечает автор статьи, не при Трампе этот вопрос появился, он занимал умы его администрации уже давно. Но сейчас в условиях многополярности прежняя система контроля над вооружениями ещё больше ослабла. В прошлом году Трамп вышел из РСМД, но не он положил начало этой тенденции. Ещё в 2001 году Джордж Буш вышел из Договора по ПРО. Так что Stratfor делает вывод: эта идея о жизнеспособности конкретных соглашений по вооружениям занимает умы американских чиновников уже давно.