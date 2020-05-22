В ДНР заявили о подавлении огнем позиций украинских силовиков

22.05.2020, 12:48, Новости дня

Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили огневые точки ВСУ, которые вели огонь по территории ДНР, сообщил представитель народной милиции республики.

В ведомстве пояснили, что силовики в пятницу утром обстреляли из минометов поселение Верхнеторецкое, в результате чего от ударов украинских силовиков пострадали жилой дом, газопровод и ЛЭП, передает РИА «Новости».

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены», – сказал представитель ведомства.

По данным разведки, ответным огнем было уничтожено два миномета, также есть потери среди бойцов вооруженных сил Украины.

Народная милиция призвала украинскую сторону прекратить обстрелы республики, «в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения народной милиции ДНР приведены в полную боевую готовность, дан приказ открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее было подсчитано, что за время президентства Владимира Зеленского в ДНР погибли шесть мирных жителей и 72 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.