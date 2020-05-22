1 июня в Украине заработают бассейны

22.05.2020, 12:42, Новости дня

1 июня в Украине в рамках третьего этапа выхода из карантина возобновят работу спортивные комплексы, фитнес-центры и бассейны. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Когда мы принимаем решения относительно того или иного ослабления на разных этапах выхода из карантина, мы в том числе смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира, смотрим на рекомендации как наших эпидемиологов, так и на рекомендации эпидемиологических институтов мира. Поэтому нами было принято решение, что начиная с 1 июня, то есть с третьего этапа выхода из карантина, будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейном”, – сказал Степанов.

Кроме того, 1 июня будет восстановлено межобластное сообщение всеми видами транспорта, добавил министр.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.