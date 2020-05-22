За сутки в Киеве COVID-19 выявили у 47 человек

22.05.2020, 12:42, Новости дня

Число киевлян, у которых за сутки подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 47 человек. Среди них девять медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За указанный период в Киеве умер один человек, выздоровели – 23.

Среди вновь заболевших: 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 23 мужчины в возрасте от 19 до 76 лет, двое мальчиков в возрасте девяти и 10 лет.

Госпитализировали за сутки 16 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

На данный момент в Киеве COVID-19 болеют 2522 человека, выздоровели 338, умерли 58 человек.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.