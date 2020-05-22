Анна Семенович мечтает о походе с любимым мужчиной в ресторан

22.05.2020, 12:30, Разное

Певица Анна Семенович призналась, что самоизоляция дается ей тяжело. Артистка уже устала готовить дома, поэтому мечтает о походе с любимым мужчиной в ресторан.

На данный момент возлюбленный Анны Семенович в отъезде в Санкт-Петербурге, но вскоре он вернется к ней в столицу. Пару месяцев певица провела на карантине в квартире в Москве, ужасно соскучившись по активной жизни. Поэтому сейчас она живет в загородном доме у своих друзей, чтобы прогуливаться на свежем воздухе. Артистка практически все время находится дома и выезжает только по рабочим вопросам на «Русском радио».

Рядом с Анной Семенович все это время был ее младший брат, который работает в IT-сфере, а также молодой человек. Знаменитость рассказала, что ей постоянно приходится готовить для них, поэтому она почувствовала себя на карантине настоящей домохозяйкой. Дискомфорта от постоянного пребывания рядом с возлюбленным она не испытывала на самоизоляции. Анна Семенович считает, что «не нужно жить с теми людьми, с которыми не кайфово».

Вскоре пара отметит годовщину отношений и артистка надеется, что им удастся выбраться с молодым человеком в ресторан. На карантине звезда немного расслабилась по поводу питания, поэтому вскоре планирует поехать в центр голодания для прохождения процедуры детокса. По словам Анны Семенович, для нее этот метод эффективен и под присмотром специалистов она легко сбрасывает от 5 до 7 килограммов.