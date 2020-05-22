Глеб Матвейчук объяснил, что мать не влияла на его разрыв с Анастасией Макеевой

22.05.2020, 12:30, Разное

Гостем программы «Судьба человека» стал композитор Глеб Матвейчук, который объяснил ведущему Борису Корчевникову причины расставания с актрисой Анастасией Макеевой. По его словам, на разрыв не повлияла мать продюсера, как писали в СМИ.

С Анастасией Макеевой композитор познакомился во время репетиций мюзикла «Монте-Кристо». Тогда он только поступил в театр Моссовета и начал обмениваться с актрисой творческим опытом. Примерно полгода пара просто дружила, после чего между ними возникли чувства. Предложение руки и сердца возлюбленной Глеб Матвейчук сделал во время мюзикла. Вместе знаменитости были семь лет.

Как отметил композитор, брак представляет собой взаимный труд, а любовь – это не только красивая картинка в социальных сетях. Он не одобрял публикации актрисы, так как не любит выставлять личную жизнь на показ.

По словам Глеба Матвейчука, его мать не влияла на его совместную жизнь с Анастасией Макеевой. Продюсер считает, что они оба виноваты в том, что отношения разрушились. Сначала был яркий период влюбленности, когда на партнера смотришь через «розовые очки». Однако вскоре композитор объективно посмотрел на некоторые вещи и понял, что не готов с ними мириться всю жизнь. Свой брак он не считает ошибкой, так как и он, и бывшая жена получили колоссальный опыт.