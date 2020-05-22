Госдума разрешила пассажирам возвращать деньги за билет при ЧС или его угрозе

22.05.2020, 12:30, Новости дня

Госдума приняла закон, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности.

Документ предоставляет правительству РФ право устанавливать особенности исполнения договора воздушной, водной или железнодорожной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора (теоретически это может быть выдача ваучера вместо возврата денег) или отказаться от его исполнения и возместить плату за проезд в порядке и сроки, установленные правительством, передает РИА «Новости».

Это право кабмину предоставляется при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС. Некоторые авиакомпании ранее предложили узаконить их право на выдачу ваучеров вместо возврата денег за авиабилеты.

Согласно принятому закону, при отказе пассажира от перевозки в связи с подобными угрозами и с введением таких режимов плата за проезд подлежит возврату пассажиру, причем также в порядке и в сроки, установленные кабмином.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а особенности исполнения и расторжения договоров перевозки пассажиров будут применяться к договорам, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года.

Кроме того, Госдума приняла закон, который позволит правительству устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности возврата денег за туры, которые не состоялись из-за введения режима самоизоляции.

Документ направлен на принятие дополнительных мер поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Закон предоставляет кабмину право определять особенности исполнения, изменения или расторжения договора о реализации туристического продукта, заключенного до 31 марта 2020 года включительно с туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего, въездного, выездного туризма или турагентом, реализующим его продукт.

При этом правительство сможет установить основания, порядок, сроки и условия возврата туристам уплаченных ими денег или предоставления в иные сроки равнозначного турпродукта. Также кабмин будет вправе устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса или возврата ранее уплаченных сумм.

Напомним, в апреле в Роспотребнадзоре сообщили, что вернуть средства за отель при отмене поездки можно через официальный сайт отеля, при «невозвратном тарифе» также можно потребовать деньги, сославшись на непредвиденные обстоятельства.