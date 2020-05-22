Эммануил Виторган показал любимого медведя дочери Этель

22.05.2020, 12:30, Разное

Во время самоизоляции народный артист РФ Эммануил Виторган вместе с супругой Ириной Млодик уделяют исчерпывающее внимание двум совместным дочерям: двухлетней Этель и девятимесячной Кларе. Сегодня в Instagram-аккаунте мэтр отечественной киноиндустрии пояснил о любимой игрушке Этель – плюшевом медведе.

Пост под названием «Теперь эта любимая игрушка нашей Этель» зацепил фолловеров. Виторган пояснил своим подписчикам, что плюшевый медведь поёт голосом семейного друга Иосифа Кобзона. Звёздный отец отметил, что они всегда рассказывают дочери о популярном кумире миллионов, а девочка, включая музыку, говорит: «Ёся поёт…». Подписчики семейной страницы пожелали знаменитым родителям здоровья, долголетия и выдержки, отметив, что «кудряшка Этель – красивая куколка, а талантливый Мишутка – загляденье».

К слову, Эммануил Виторган – счастливый отец, у него четверо детей от трёх браков. 26 февраля 2018 года родилась Этель, причём супруга артиста Ирина Млодик уверяет, что родила её сама, а 28 августа 2019 у девочки появилась сестра Клара.



Недавно Эммануил Виторган столкнулся с неприятной ситуацией, ему пришлось опровергать слухи в Сети о нарушении режима самоизоляции по коронавирусу. Фанаты зацепились за публикацию «Я и девочка с апельсином», где звёздный отец показывает двухлетней дочери Этель родной Дом Актёра. 80-летнему артисту пришлось объяснять фанатам, что в соцсетях размещал архивные фото.