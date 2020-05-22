 

Мнучин: велика вероятность, что стране потребуется новый антикризисный пакет

22.05.2020, 12:25, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Конгрессу, вероятно, придется принять еще один пакет для стимулирования американской экономики, в то время как страна пытается восстановиться после пандемии коронавируса

«Я думаю, велика вероятность, что нам понадобится еще один законопроект», – сказал Мнучин в четверг на онлайн-мероприятии, организованном газетой The Hill.

Однако он также повторил, что администрация не считает нужным выделять дополнительные средства прямо сейчас.

«Мы подождем несколько недель и очень тщательно обдумаем, нужно ли нам выделять больше денег и как это сделать», – добавил Мнучин. По словам министра, на прошлой неделе он побеседовал со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси о реализации антикризисного пакета на сумму 2,2 триллиона долларов, который Конгресс принял в конце марта.

На прошлой неделе Палата представителей одобрила выделение еще 3 триллионов долларов, однако контролирующие Сенат республиканцы отказываются вынести инициативу на рассмотрение.

Президент Дональд Трамп и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявили, что вместо этого они хотят оценить эффективность ранее выделенных пакетов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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