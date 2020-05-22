Вирусолог рассказал, какие риски ждут москвичей без отопления

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22.05.2020, 12:16, Новости дня

Из-за регулярного переохлаждения у человека снижается иммунитет, а значит он не только рискует заболеть какой-либо инфекцией, но и получить симптоматику, если является латентным больным коронавирусом, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Ранее синоптики предсказали аномально холодную погоду в московском регионе, в связи с чем власти Подмосковья 20 мая возобновили подачу тепла в квартиры и социальные объекты. При этом в столице отопления нет.

«Отопление, конечно, надо бы вернуть. Ни для кого не секрет, что во время постоянного переохлаждения человек наиболее восприимчив к вирусам. Давайте даже вспомним про грипп, который бывает у нас дважды в году: глубокой осенью и ранней весной, когда сыро, ветрено, холодно и на душе противно. Это четыре фактора, которые как раз способствуют снижению иммунитета, а значит повышается вероятность заболеть при встрече с каким-либо вирусом», – говорит Зуев.

Вирусолог опасается, что из-за снижения иммунитета значительно повысится количество не просто заболевших каким-либо вирусом, но и проявятся симптомы у носителей коронавируса нового типа.

«Сейчас уже начинают выявлять все больше и больше латентных больных коронавирусом. То есть пациентов со скрытой инфекцией. Такое течение болезни обоюдовыгодное, так как у человека возникает так называемый нестерильный иммунитет, а у вируса есть место для обитания, за счет чего он не убивает организм. Сейчас иммунитет латентных пациентов сдерживает вирус, но как только он ослабится, появится симптоматика. А это значит, что и нагрузка на организм будет больше, появляется риск перейти в категорию средних и тяжелых больных», – считает Зуев.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в связи с холодной погодой предложил вернуть отопление в московские больницы и поликлиники.



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