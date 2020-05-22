МИД анонсировал видеоконференцию ближневосточного «квартета»

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22.05.2020, 12:16, Новости дня

Видеоконференция «квартета» по ближневосточному урегулированию на уровне спецпредставителей состоится в пятницу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сегодня состоится видеоконференция «квартета» по ближневосточному урегулированию на уровне спецпредставителей. От РФ [заместитель министра иностранных дел РФ Сергей] Вершинин», – передает ТАСС слова Захаровой.

Напомним, в среду РФ заявила о готовности участвовать во встрече «квартета» по Палестине.



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