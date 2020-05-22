 

Эксперты рассказали, как изменятся в России цены на автомобили

22.05.2020, 12:14, Разное

Эксперты изучили перспективы роста стоимости автомобилей в России. В опубликованном отчете содержится информация о том, как изменятся цены на машины в стране в ближайшее время.
По мнению специалистов сферы, большинство автомобильных компаний, которые сейчас представлены на территории РФ, повысят цены на свою продукцию. Причиной тому, пишет издание «ГлобалМСК», является неблагоприятная экономическая ситуация в стране.

Валютная составляющая называется главной в таком положении дел. Для всех автомобилей, даже произведенных отечественными компаниями, используются детали и комплектующие, покупаемые за рубежом. Вследствие существенного изменения курса зарубежных валют по отношению к рублю как производители, так и дилеры будут стараться покрыть убытки за счет покупателей.

Кроме того, еще одним критерием эксперты называют возможное соотношение удорожания автомобилей с ростом доллара США к российскому рублю. При 20-процентном повышении курса американской валюты, повышение стоимости на транспортные средства достигнет 2 процентов.

Однако, как заверяют специалисты отрасли, ситуация вряд ли поменяется и после стабилизации валютного курса. Ценники на автомобили могут остаться повышенными и при уравновешивании курсовых показателей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение: Как конституцию в половую тряпку превращали….

15.05 / Адвокат Добровинский объяснил, почему о диагнозе Заворотнюк доложили Путину

05.04 / В Пентагоне рекомендуют военнослужащим носить маски

08.04 / Несколько НЛО демонстративно пронеслись мимо Земли

28.03 / Apple выпустила сайт и приложение COVID-19 для борьбы с коронавирусной инфекцией

11.01 / Мнение: Алиса Селезнёва прилетела в 1984 год из России спасённой Путиным

20.05 / Жители Красноярского края стали свидетелями падения метеорита

20.04 / Мнение: В поисках “плато”

21.04 / Мнение: Извинения как баг

31.03 / Ради кредита МВФ Украина начнет распродавать сельхозземли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска