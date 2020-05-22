Эксперты рассказали, как изменятся в России цены на автомобили

22.05.2020, 12:14, Разное

Эксперты изучили перспективы роста стоимости автомобилей в России. В опубликованном отчете содержится информация о том, как изменятся цены на машины в стране в ближайшее время.

По мнению специалистов сферы, большинство автомобильных компаний, которые сейчас представлены на территории РФ, повысят цены на свою продукцию. Причиной тому, пишет издание «ГлобалМСК», является неблагоприятная экономическая ситуация в стране.

Валютная составляющая называется главной в таком положении дел. Для всех автомобилей, даже произведенных отечественными компаниями, используются детали и комплектующие, покупаемые за рубежом. Вследствие существенного изменения курса зарубежных валют по отношению к рублю как производители, так и дилеры будут стараться покрыть убытки за счет покупателей.

Кроме того, еще одним критерием эксперты называют возможное соотношение удорожания автомобилей с ростом доллара США к российскому рублю. При 20-процентном повышении курса американской валюты, повышение стоимости на транспортные средства достигнет 2 процентов.

Однако, как заверяют специалисты отрасли, ситуация вряд ли поменяется и после стабилизации валютного курса. Ценники на автомобили могут остаться повышенными и при уравновешивании курсовых показателей.