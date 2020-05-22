 

Наталья Подольская рассказала о траурной дате для ее семьи

22.05.2020, 12:14, Разное

Вчера, 21 мая, Наталья Подольская опубликовала в микроблоге Instagram архивный снимок, на котором запечатлена ее семья. Певица призналась, что для нее это траурная дата – день рождения отца, который ушел из жизни 14 лет назад.
Однако в этот день произошло и светлое событие – родился ее пасынок Никита Пресняков. Причем, в звездном семействе сначала отмечают день рождения самой Натальи Подольской, который перетекает в праздник старшего сына Владимира Преснякова.

Артистка призналась, что судьба сложилась таким образом, что отца не было во время важных событий ее жизни. Наталья Подольская жалеет о том, что он так рано погиб. Однако по стечению обстоятельств, у ее родного человека и пасынка день рождения в один день. Певица ласково назвала именинника Никитоном, пожелав ему счастья и крепкого здоровья. Она отметила, что уже 15 лет знает Никиту Преснякова и может сказать, что он вырос талантливым, ярким, самодостаточным, веселым и солнечным парнем.

Фолловеры считают, что в жизни не бывает случайностей, намекнув, что встреча Подольской и Преснякова была действительно судьбоносной. Некоторые комментаторы написали, что мать артистки практически не изменилась за эти годы.



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