Эксперты назвали действия, которые могут привести к снятию авто с гарантийного обслуживания

22.05.2020, 12:09, Разное

Неправильная эксплуатация или даже незначительное вмешательство в конструкцию машины могут привести к снятию с гарантийного обслуживания. Эксперты назвали действия владельцев авто, которые могут дать такой результат.

На данный момент при покупке нового или свежего автомобиля с рук новый владелец получает гарантию на 3-5 лет или 130-150 тысяч километров пробега. Однако, как пишет сайт «Слово и дело», привести к отказу от выполнения договора может сам водитель, установив «левые» запчасти. В документах об эксплуатации предусматривается использование оригинальных комплектующих и обслуживание в мастерских с соответствующей сертификацией. Любая деталь от другого производителя может быть признана причиной поломки машины, негативно повлиявшей на работу всех механизмов и агрегатов.

Также важно регулярно проходить все необходимые процедуры по своевременному техническому обслуживанию. Согласно плановому регламенту, технический осмотр осуществляется через каждые пройденные 15 тысяч километров или ежегодно. Большой перепробег может быть признан причиной для отказа в ремонте по гарантийному договору. Также могут отказать в гарантийном ремонте при нарушении правил эксплуатации, в том числе, и при преднамеренных действиях, приведших к поломке. Это может быть даже, например, неправильная парковка авто с автоматической КПП с положением селектора D, вместо положенных P или N.

Также не стоит прогревать двигатель в «драйве», а после каждого оповещения приборной панели о неисправностях нужно сразу же ехать в сервис. Кроме того, запрещается любое вмешательство в электронику или «прикуривание». В дилерских центрах такие ошибки выявят специальным тестированием. Чтобы не потерять гарантию на обслуживание, стоит воздержаться от установки дополнительных световых, музыкальных и иных устройств. Запрещены также установка стороннего аккумулятора и чип-тюнинг двигателя или любые виды перепрограммирования блоков электронного оборудования.