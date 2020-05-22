Ургант пристыдил Собчак за хождение без маски во время COVID-19

22.05.2020, 12:09, Разное

Иван Ургант пристыдил коллегу по цеху Ксению Собчак за хождение без маски и перчаток во время бушующей пандемии COVID-19. Светская львица, не постеснявшись замечания артиста, сделала этот видеодиалог достоянием общественности.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак в своём Instagram-аккаунте опубликовала видеоролик «Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю». Героем поста стал юморист Иван Ургант, который не забывает о средствах защиты в период пандемии, он не брезгует маской и перчатками, что у Ксении Собчак вызывает смех, так как она относится более спокойно ко всему этому.

Ургант, выразив недовольство тем, что Собчак снимает его передвижения, сделал замечание светской львице, что она без всего и снимать нужно себя, у телеведущей же на всё найдётся ответ: «А я что. Я сдала анализы». Юморист со свойственной ему иронией пошутил: «Нет, ты просто сдала, мать». Звезда не замедлила с ответным комплиментом, подчеркнув, что ведущий Первого канала тоже хорошо выглядит, пишет teleprogramma.pro.

Фанаты оценили ироничную импровизацию звезд отечественного шоу-бизнеса, назвав Ксению Собчак «красоткой», а Ивана Урганта юмористическим «гуру».