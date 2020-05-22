Cуд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

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22.05.2020, 12:08, Новости дня

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, сообщили в суде.

«Решением Первого апелляционного суда постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Любови Будановой, отметившей, что до нового рассмотрения обвиняемые продолжат находиться под стражей.

«Новое рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей фигурантам дела пройдет в ином составе Мосгорсуда», – заключила она.

Напомним, ранее экс-сенатору Рауфу Арашукову предъявили  обвинения, в их числе – превышение должностных полномочий и заведомо ложный донос.

Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын.

Защита Арашукова и его отца решила подать ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.



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