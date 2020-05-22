Лондон решил не выходить из Договора по открытому небу

22.05.2020, 12:08, Новости дня

Великобритания не планирует выходить из Договора по открытому небу, указывается в сообщении британского посольства в России.

В сообщении в Telegram-канале посольства указывается, что правительство Великобритании «было проинформировано о решении США выйти из Договора об открытом небе». Лондон понимает «обеспокоенность» Вашингтона о якобы «неисполнении договора российской стороной».

«Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание», – добавили в посольстве.

Отмечается, что Лондон «не имеет планов по выходу из Договора».

Напомним, Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу.

В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу. Китай увидел угрозу в выходе США из Договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором.