Лондон решил не выходить из Договора по открытому небу
22.05.2020, 12:08, Новости дня
Великобритания не планирует выходить из Договора по открытому небу, указывается в сообщении британского посольства в России.
В сообщении в Telegram-канале посольства указывается, что правительство Великобритании «было проинформировано о решении США выйти из Договора об открытом небе». Лондон понимает «обеспокоенность» Вашингтона о якобы «неисполнении договора российской стороной».
«Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание», – добавили в посольстве.
Отмечается, что Лондон «не имеет планов по выходу из Договора».
Напомним, Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу.
В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу. Китай увидел угрозу в выходе США из Договора.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором.
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