 

Почти половина инфицированных россиян переносят SARS-CoV-2 бессимптомно — Роспотребнадзор

22.05.2020, 12:07, Разное

«Бессимптомно болеют 45%, возможно, больше, сейчас это предмет эпидемиологических исследований. В разных странах, в том числе и в Российской Федерации, ученые это делают – определяют какой же все-таки удельный вес. И именно иммунологические исследования позволят нам увидеть более четко их и дать ответ на этот вопрос», – цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что бессимптомные больные встречаются при любой инфекции, но пациентов с ярко выраженными симптомами всегда меньше.

«Все, что мы видим, как говорят эпидемиологи, это лишь верхушка айсберга, все остальные – это не тяжелые формы, которые не требуют обращения к врачу», – утверждает Попова.

Глава ведомства также анонсировала проведение популяционного исследования населения на антитела к коронавирусу, отметив, что оно будет проводиться не ранее, чем через 7 недель после прохождения пика эпидемии. Именно столько времени требуется для того, чтобы выявить иммунный ответ после выздоровления. Однако работа по организации массового тестирования в разных субъектах федерации уже ведется, подчеркнула Попова.

По данным оперштаба по коронавирусу, сегодня РФ зафиксирован рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — 150 человек. Всего с начала вспышки инфекции в РФ от COVID-19 умерли более 3,2 тысячи человек, общее число зараженных превышает 326,4 тысячи.



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