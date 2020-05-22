Боец Росгвардии сшил 400 защитных масок для больницы и детдома

22.05.2020, 12:06, Новости дня

Сотрудник Росгвардии из Иркутской области в перерывах между службой в отряде мобильного особого назначения изготовил более 400 защитных масок и отправил их в несколько больниц. Сейчас прапорщик полиции по имени Евгений готовит очередную партию, которую хочет отправить в иркутский детский дом номер 1.

Как рассказали в пресс-службе областного отделения Росгвардии, дома у Евгения целая мастерская. Сам он признался, что шитьем увлекся три года назад. Росгвардеец сам приобретает ткань, а что-то ему приносят знакомые. Он использовал уже 50 метров хлопка. На маски он наносит надписи, напоминающие о правилах безопасности во время эпидемии коронавируса – "Оставайтесь дома!" и "Берегите себя и близких!".

"Маски нам пригодятся, у нас на сопровождении есть семьи с детьми и не у всех есть возможность сшить или приобрести защитные маски", – рассказала директор Иркутского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ольга Витько. Она поблагодарила сотрудника Росгвардии за помощь.

По последним данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Иркутской области подтверждено 958 случаев заражения COVID-19. Также зафиксировано 203 случая выздоровели и восемь летальных исходов.