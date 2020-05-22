В Госдуме сочли противоречащим Конституции предложение повысить возраст продажи алкоголя

22.05.2020, 11:53, Новости дня

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции и Гражданского кодекса.

«С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе», – передает РИА «Новости» слова Крашенинникова.

Напомним, ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил, что Совет Федерации планирует рекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.