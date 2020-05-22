Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ДОН для России

22.05.2020, 11:53, Новости дня

«Слова Помпео – это искажение фактов и пропаганда. Но выход Вашингтона из договора – плохой знак, вызывающий опасения», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал претензии США к РФ в рамках Договора по открытому небу (ДОН), высказанные госсекретарем Майком Помпео.

«Договор носит военно-технический и политический характер. С военной точки зрения он решил главную задачу: 34 страны получали объективные данные о том, что никто из них не готовится к военному конфликту», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«А с политической точки зрения это позволяло России, например, говорить о том, что высказывания ярых русофобов о якобы агрессивных планах Москвы не имеют под собой никакой почвы», – продолжил эксперт.

По его словам, если Штаты все-таки выйдут из ДОН – некоторые европейские страны также последуют за Вашингтоном. «Скорее всего, Договор покинут Литва, Латвия, Эстония, Польша и, возможно, Румыния. Они всегда идут в фарватере политики Вашингтона. Но США останутся для них единственным источником разведывательной информации, что плохо с точки зрения той пропаганды, которую они ведут против нас», – отметил эксперт.

По мнению собеседника, РФ не стоит выходить из ДОН до тех пор, пока крупнейшие страны НАТО в Европе сохраняют свою приверженность Договору. «Да и причины выхода США из Договора до сих пор четко не сформулированы, несмотря на вчерашнее заявление Помпео», – отметил Леонков.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ «использует снимки, полученные в рамках Договора по открытому небу, в интересах агрессивной новой российской доктрины нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в США и Европе с помощью высокоточных обычных боеприпасов».

Кроме того, Москва «отказала в наблюдательных полетах в 10-километровом коридоре вдоль своей границы» с Абхазией и Южной Осетией, установила аэропорт дозаправки в рамках ДОН в Крыму, «неправомерно ввела ограничения на дальность полета над Калининградом». Также утверждается, что Москва в 2019 году «необоснованно отказала в проведении совместного американо-канадского наблюдательного полета над масштабными российскими военными учениями».

Однако Леонков счел высказывание Помпео «искажением фактов и пропагандой», поскольку США также вводили ограничения для российских наблюдателей в нескольких регионах. «И не стоит забывать, что в Договоре прописана четкая координация: стороны определяют маршруты и оборудование, с которым выполняются полеты. Там невозможны скоропалительные решения и отклонения от каких-либо договоренностей», – подчеркнул Леонков.

«При этом американцы почему-то считают, что они вправе менять положения Договора. Такой подход мы уже наблюдали в случаях с ДРСМД и СНВ-3. Москва направляла им соответствующие ноты, однако Вашингтон не реагировал. К сожалению, это характерная черта политики, которую проводит администрация Дональда Трампа, в том числе Майк Помпео», – констатировал эксперт.

«В целом же выход США из ДОН – это плохой знак для глобальной безопасности. Если посмотреть на цепочку действий Вашингтона, имею в виду разрыв ДРСМД, попытку разорвать СНВ-3 и претензии на Луну – это вызывает опасения», – заключил Леонков.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Россия сочла его решение «прискорбным», а также сообщила о собственных претензиях к США в рамках Договора. При этом у Москвы заготовлен план «Б».

Позже госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что США собираются выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев.

В то же время Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу, в Лондоне сообщили о том, что Британия «остается привержена Договору».

Договор по открытому небу – многостороннее соглашение, по которому разрешаются свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Позже число участников Договора увеличилось до 34, в том числе в него входят США. РФ ратифицировала Договор только в 2001 году, но фактически участвовала в нем с самого начала.

По Договору государства берут на себя обязательство предоставления возможности совершать инспекции над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полеты проводятся на уведомительной основе.