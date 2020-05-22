Учёные выяснили, как противозачаточные таблетки влияют на гормон любви

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22.05.2020, 11:53, Разное

Учёные из Орхусского университета в Дании выяснили, как противозачаточные таблетки влияют на гормон любви. Оказывается, подобные препараты способны повысить его уровень в организме женщины.
Гормоном любви специалисты называют окситоцин. Он продуцируется организмом во время социальных сигналов и связей.
Специалисты установили, что постоянно увеличенное количество гормона любви оказывает влияние на настроение и эмоциональное состояние женщины. Так, он способен избавить представительницу прекрасного пола от страха и тревоги, приносит чувство удовлетворения, доверия и покоя рядом с любимым человеком.

Учёные пришли к таким выводам после проведения исследования. Участницами эксперимента стали 185 молодых американок, которые в определённый период своей жизни применяли противозачаточные препараты. Специалисты сделали анализ крови, а также разузнали о психическом состоянии и настроении женщин.

Таким образом, один из руководителей научной работы объяснил: даже небольшие колебания уровня окситоцина оказывают воздействие на эмоциональное состояние человека, и, соответственно, на отношения с другими людьми.



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