 

Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины

22.05.2020, 11:53, Новости дня

В Житомирской области на берегу водоема вблизи села Новоселица арендатор пруда расстрелял семерых отдыхающих. Среди погибших действующие военные нацгвардии Украины и киевский волонтер, сообщил информированный источник.

По информации издания Dетектив-Info, около часа ночи в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского национального авиационного университета Вадим Федюнин. 

Мужчина рассказал, что в компании из восьми человек, в которой он находился вблизи водоема в Новоселице, возник спор с его арендатором. В ходе конфликта арендатор использовал оружие, смертельно ранив семерых мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья.

Что касается погибших, речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко, Андрее Москальце, Виталие Вульчине, двух военных с позывными «Финн» и «Скандер», а также киевском волонтере Романе Ханенко и сотруднике Киевского национального авиационного университета Александре Белоусе.

По данным журналистов, стрелком является владелец местного водоема, 58-летний Анатолий Захаренко, который в 2015 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

СМИ также сообщили одну из версий стрельбы. Якобы раньше от Захаренко требовали «дань» местные правоохранители, а когда тот отказался и сдал их, к нему на «разборки» пришли военные нацгвардии, конфликт с которыми и закончился стрельбой.

Вторую версию произошедшего озвучил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, у водоема якобы собралась компания старых друзей, вместе с которыми находился и арендатор водоема Захаренко. Мужчины вместе ловили рыбу, употребляли алкогольные напитки, а затем между ними возник спор, после чего арендатор водоема открыл стрельбу. 

На месте происшествия была изъята винтовка ИЖ-58. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



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