 

Доктор Смирнова назвала воду с лимоном и мёдом главным врагом кишечника

22.05.2020, 11:53, Разное

Проктолог Елена Смирнова высказалась против популярного в Сети стакана воды с лимоном и мёдом, которые многие употребляют натощак, чтобы запустить организм с утра. Доктор назвала этот напиток главным врагом для кишечника.
Врач-онколог, рекомендуя, что нужно для хорошей работы ЖКТ и ускорения обмена веществ, советует каждое утро начинать со стаканы простой воды без добавления лимона и мёда. Елена Смирнова объясняет, что организм человека не готов с утра к подобным пыткам, так как лимон агрессивен для слизистой, а мёд – для поджелудочной. Доктор посоветовала каждое утро после обычной зарядки позавтракать отварным яйцом или творогом, а также кашей с обязательным добавлением овощей.

В качестве идеального обеда онколог рекомендует нежирный суп, мясо или рыбу, а также салат из свежих овощей. Ужин, по словам медика, должен состоять из белка и овощей, к примеру, отварное куриное филе, запеченная цветная капуста или овощное рагу, а вот в качестве перекусов идеально подойдут фрукты как в свежем виде, так и в запечённом или сушка с кефиром.

Доктор Смирнова рекомендует не пренебрегать натуральными пробиотиками: квашеной капустой, солеными огурцами, ряженкой и чайным грибом, правда, без фанатизма, и если не имеется противопоказаний. Также онколог советует употреблять как можно больше воды без газа, а на ночь выпивать кефир или домашний йогурт.



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